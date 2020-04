Cutrone colpito da Adama Traoré: "Non ho mai visto uno come lui"

L'attaccante della Fiorentina traccia le caratteristiche del giocatore ideale: "Avrebbe la velocità e la fisicità di Adama Traoré".

Passata la paura per il Coronavirus, Patrick Cutrone è tornato a correre ed allenarsi a casa, in attesa di tornare in campo. Sensazioni di cui ha parlato in un'intervista a 'IFTV'.

“Ora sto bene, sto lavorando molto a casa. Ho solo avuto un po’ di febbre e mal di testa per diversi giorni. In questi giorni mi sto allenando e correndo, ho molta attrezzatura per la palestra".

L'attaccante ex e Wolverhampton ha tracciato le caratteristiche del suo giocatore ideale, prendendo le skills dai compagni con cui ha condiviso campo e spogliatoio.

“Il mio giocatore ideale avrebbe la velocità e il fisico di Adama Traoré, non mai visto un giocatore con quel ritmo e quel fisico. Una volta ho provato a portargli via palla, ma è impossibile. Poi avrebbe il tiro di Calhanoglu, il passaggio di Bonucci, il dribbling di Chiesa, Suso e Adama Traoré. A livello difensivo, le capacità di Romagnoli, Caceres, Pezzella and Musacchio”.

Tanta , il club in cui è adesso, ma anche Wolverhampton, dove ha vissuto per 6 mesi la sua prima esperienza lontano dall' .

“È stata la prima esperienza fuori di casa, ho conosciuto un paese nuovo, ho conosciuto il calcio inglese e mi affascinava. Il coro che mi hanno dedicato mi è rimasto in testa dall’inizio”.

Poi il ritorno a Firenze, in attesa di poter scendere di nuovo in campo. E, magari, farlo al fianco di Franck Ribéry.