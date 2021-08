Cutrone all'Empoli, è ufficiale: arriva in prestito dal Wolverhampton

L'attaccante Patrick Cutrone torna in Italia: l'Empoli ha infatti annunciato l'acquisizione delle sue prestazioni in prestito dal Wolverhampton.

Dopo aver concluso la passata stagione in Spagna con il Valencia, nel 2021/22 Patrick Cutrone tornerà a giocare in Serie A: l'Empoli ha infatti reso noto il suo arrivo dal Wolverhampton con la formula del prestito.

📣 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙞𝙘𝙠 𝘾𝙪𝙩𝙧𝙤𝙣𝙚 𝙚̀ 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙖𝙯𝙯𝙪𝙧𝙧𝙤



Attaccante italiano classe 1998, arriva a titolo temporaneo dal @Wolves pic.twitter.com/7Ngw52GnE1 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) August 13, 2021

"Empoli Football Club - si legge nella nota diffusa dalla società toscana - comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton Wanderers Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Patrick Cutrone".

L'ultima esperienza in Serie A del centravanti di Como, risale alla stagione 2020/21, quando, in prestito alla Fiorentina, aveva totalizzato 30 presenze e 4 reti in campionato.

Il Wolverhampton aveva acquistato il suo cartellino dal Milan nel 2019, pagandolo 18 milioni di euro più bonus, ma dopo un primo anno da 12 presenze e 2 goal in Premier League, l'attaccante è stato mandato sempre in prestito dal club inglese, con cui nel massimo campionato inglese ha totalizzato appena altre 2 gare.

Ora, dopo aver giocato anche gli ultimi Europei Under 21 in estate, l'occasione del riscatto con la formazione toscana guidata da questa stagione, al suo ritorno in Serie A, da Aurelio Andreazzoli.