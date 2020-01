Cutrone alla Fiorentina, è ufficiale: prestito con obbligo di riscatto

Dopo pochi mesi dall'addio al Milan, Cutrone torna in Italia per vestire la maglia della Fiorentina: parentesi deludente in Premier.

Patrick Cutrone è un giocatore della . E' durata pochissimo l'esperienza inglese per il giovane attaccante italiano, che torna in dopo essere cresciuto nel . Perso il posto in rossonero, la cessione al Wolverhampton ed ora l'ufficiale ritorno nel vecchio campionato.

Cutrone lascia i in prestito, ma con obbligo di riscatto per la Fiorentina. Un acquisto dunque a titolo definitivo per Commisso, che durante i primi giorni di questo 2020 ha spesso evidenziato di essere pronto a rinforzare la Viola per uscire dalla difficile situazione dell'ultimo anno.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dal Wolverhampton Wanderers FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Patrick Cutrone. Cutrone, nato a Como il 3 gennaio 1998, nonostante la giovane età, ha già realizzato 27 gol con la maglia del Milan tra Serie A, Coppa ed . Il nuovo calciatore della Fiorentina fa parte, inoltre, dell’Under 21 azzurra con la quale ha collezionato 19 presenze mettendo a segno 7 reti".

18 milioni il costo complessivo dell'operazione per la Fiorentina, che tra Vlahovic, Boateng, Ribery e Chiesa non ha trovato un leader continuo in attacco in virtù dell'infortunio del tedesco e delle prestazioni deludente o non continue degli altri membri del reparto offensivo.

A loro va aggiunta anche la meteora Pedro, arrivato in estate e via dalla Fiorentina in questa sessione invernale di calciomercato: il brasiliano tornerà infatti in patria non per giocare con il Fluminense come in passato, ma bensì con i Campioni della Libertadores, il Flamengo.

Tornando a Cutrone, in terra inglese ha realizzato appena due reti dallo scorso agosto: ha perso il posto da titolare per via di prestazioni deludente, senza riuscire a imporsi neanche da subentrato.

Cutrone ha appena compiuto vent'anni e proverà a riprendersi la Nazionale azzurra nel post : dalla sua il 2017/2018 in cui, giovanissimo, ha realizzato dieci reti con la maglia del Milan. Ripartirà da lì per essere il futuro del calcio italiano.