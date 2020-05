Curtis Woodhouse attacca Giggs: "Incredibilmente sopravvalutato"

Ex centrocampista di medio livello, Curtis Woodhouse fa discutere su Twitter: "Giggs? Statistiche tremende". E se la prende anche con Scholes.

Curtis Woodhouse, chi era costui? 40 anni compiuti ad aprile, ex centrocampista di medio livello, attualmente allenatore e pugile professionista (!). Non solo: è anche un eccellente critico. Specialmente sui social, dove ama prendere di mira qualche campione del passato, attirandosi proteste pressoché inevitabili.

L'ultimo della lista è Ryan Giggs. Fuoriclasse del pallone un po' per tutti, ma non per Woodhouse, che sul proprio profilo Twitter ha voluto dare una rilettura della straordinaria carriera del mancino gallese.

"Ryan Giggs è stato un altro giocatore del incredibilmente sopravvalutato. Grande longevità, ma in una squadra che ha dominato per anni ed era una macchina da goal, le sue statistiche in termini di reti e assist sono tremende. Buon giocatore, nulla di più".

E poi, ancora:

"Giggs ha una media di sei assist a stagione in una squadra che ha dominato il calcio inglese. E una media di cinque goal a stagione durante la sua carriera con il Manchester United".

Giusto per rincarare la dose:

"Giggs non aveva nemmeno un buon piede sinistro! Era un magnifico atleta, ma il suo sinistro non era così buono".

In precedenza, Woodhouse aveva invece dato la propria personalissima opinione su Paul Scholes, altra leggenda del Manchester United, altro campionissimo sulla cresta dell'onda per anni e anni. Ma non per lui.

"Io ho vinto per due volte il premio Player of the Year, una allo e l'altra al Peterborough United. Due in più rispetto a Paul Scholes. Premi vinti: Gerrard 8, Woodhouse 2, Scholes 0".

Qualcuno, in risposta ai tweet, ha ricordato a Woodhouse dove si sia snodata la sua carriera nel corso degli anni: non solo Sheffield United e Peterborough, ma anche United, , Grimsby Town e altri club minori del panorama inglese. Punta massima: la seconda divisione. Ma il buon Curtis ha continuato ad andare dritto per la propria strada.