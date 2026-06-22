Curaçao-Costa d'Avorio si giocherà il 25 giugno 2026 alle 16:00 EST (20:00 GMT).

Contesto e altre informazioni

Il sogno di Curaçao resta vivo: gli uomini di Dick Advocaat possono ancora accedere alla fase a eliminazione diretta grazie al 0-0 contro l’Ecuador a Kansas City. Il portiere veterano Eloy Room ha effettuato 15 parate, tenendo a bada una squadra classificata oltre 50 posizioni più in alto. Un risultato sorprendente dopo il 7-1 all’esordio contro la Germania.

La Costa d’Avorio ha esordito con un 1-0 sull’Ecuador grazie a un gol nel finale di Yan Diomande, poi nella seconda giornata ha incassato il 2-1 nei minuti di recupero contro la Germania.

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I giocatori chiave e l’allenatore di Curaçao

Il CT olandese Dick Advocaat cerca l’impresa all’esordio mondiale. Nelle qualificazioni Gervane Kastaneer ha segnato 5 gol e Leandro Bacuna ha servito 3 assist. In attacco servirà concretezza, mentre il portiere Room si prepara a un altro match intenso.

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I giocatori chiave e l’allenatore della Costa d’Avorio

L’ala del Manchester United Amad Diallo, ora titolare con Michael Carrick, è in crescita. Fondamentale anche l’ex attaccante del Brighton Simon Adingra, oggi in prestito al Monaco dal Sunderland.

In mediana Franck Kessie (Al Ahli) è il fulcro, mentre la stella dello Sporting Lisbona Ousmane Diomande è uno dei giovani difensori più promettenti al mondo. Il 19enne Yan Diomande, già nel mirino dei top club europei, dovrebbe lasciare l’RB Lipsia quest’estate per una cifra ingente.

Emerse Faé, subentrato dopo la vittoria alla Coppa d’Africa 2023, ha reso la squadra più solida in difesa con un modulo più disciplinato, affidandosi al centrale Evan Ndicka.

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Probabile formazione della Costa d’Avorio

Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Sangaré, Oulai; Amad, Bonny, Diomandé.

Probabile formazione di Curaçao

Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Bacuna, Bacuna; Locadia.

Rosa di 26 giocatori di Curaçao

Portieri: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Difensori: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Centrocampisti: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurigo), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Attaccanti: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

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Convocazione della Costa d’Avorio (26 giocatori)

Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Difensori: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doué (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Centrocampisti: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Attaccanti: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milano), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomandé (RB Lipsia), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza).

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Notizie sulla squadra e formazioni

Il CT ivoriano Emerse Faé non segnala infortuni o squalifiche e dovrebbe schierare il miglior undici per blindare la qualificazione. La probabile formazione sarà definita a ridosso del match.

Situazione analoga per il Curaçao: Dick Advocaat non segnala infortuni o squalifiche. Anche in questo caso la formazione resta da definire. Nuovi aggiornamenti saranno forniti nei giorni precedenti il match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Costa d'Avorio arriva a Filadelfia con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. L'ultima è il 1-0 sull'Ecuador del 14 giugno, gol di Amad Diallo al 90'. In precedenza aveva superato la Francia 2-1 in amichevole il 4 giugno, la Scozia 1-0 e la Corea del Sud 4-0 a marzo; l’unica sconfitta è stata il 3-2 contro l’Egitto in Coppa d’Africa a gennaio. In queste cinque gare gli Elefanti hanno segnato nove gol e subìto sei.

Curaçao, invece, ha vinto solo un’amichevole 4-0 contro Aruba il 7 giugno, perdendo le altre quattro: 7-1 con la Germania, 4-1 con la Scozia, 5-1 con l’Australia e 2-0 con la Cina. In queste cinque gare hanno segnato cinque gol e incassati diciotto.

Precedenti

Non ci sono precedenti tra le due nazionali: l’incontro del Gruppo E a Filadelfia è dunque una prima storica.

Classifica

Nel Gruppo E, la Costa d’Avorio è seconda, mentre Curaçao è quarta alla vigilia dell’ultima gara della fase a gironi.