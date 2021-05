Cuper torna in sella: è il nuovo commissario tecnico del Congo

L'ex allenatore dell'Inter all'età di 65 anni diventa il commissario tecnico del Congo: annunciato oggi a sorpresa.

Hector Cuper torna in panchina dopo una pausa durata ben due anni. A 65 anni l'argentino si mette ancora in discussione e diventa il nuovo commissario tecnico del Congo.

Hector Cuper a officiellement pris les commandes de la sélection nationale des Léopards foot A, ce dimanche 30 mai au Fleuve Congo Hôtel. L'argentin a paraphé un bail de 2 ans avec le gouvernement de la #RDC.#CongoNaMotema❤️#BendeleNaMaboko🇨🇩@fecofa_kinshasa@leopardsfoot pic.twitter.com/BonoI30CYX — Serge NKONDE (@serge_nkonde) May 30, 2021

"Hector Cuper ha preso ufficialmente il controllo della selezione nazionale del Congo, firmando domenica 30 maggio, al Congo River Hotel, il contratto della durata di due anni della nazionale della RDC".

L'ultimo ruolo avuto da Cuper è stato quello alla guida dell'Uzbekistan, nella stagione 2018/2019. Si tratta della terza avventura di fila in una nazionale per l'argentino: Egitto, Uzbekistan e adesso Congo.

Cuper dovrà cercare di portare il Congo ai prossimi Mondiali del 2022, in Qatar. Un'impresa non certamente semplice per l'hombre vertical.