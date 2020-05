Cuore Kane: rileva lo sponsor di maglia del Leyton Orient

Harry Kane è uno dei bomber più spietati d'Europa, ma le sue origini non le ha mai dimenticate: nella stagione 2010/11 esordì tra i professionisti in terza divisione inglese con il Leyton Orient, club che attualmente milita nella quarta serie, ripagato con un gesto che non passerà inosservato.

L'attaccante del ha infatti annunciato di aver acquistato lo spazio riservato allo sponsor presente sulla maglia della sua vecchia squadra, dove compariranno i nomi di tre associazioni benefiche supportate dallo stesso Kane.

Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3