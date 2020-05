Cunha piace all'Inter: l'attaccante dell'Hertha è seguito da mesi

Matheus Cunha, classe 1999 dell'Hertha Berlino, è seguito dall'Inter da diversi mesi. Attaccante che con Conte potrebbe giocare da seconda punta.

L' rivoluzionerà, per lo meno in parte, il reparto offensivo. A prescindere da Lautaro Martinez, almeno un attaccante arriverà alla corte di Antonio Conte e, secondo 'Sky Sport', uno degli obiettivi più caldi è al momento Matheus Cunha.

Attaccante brasiliano classe 1999 che milita in , nell' . L'Inter lo segue da parecchi mesi e nelle ultime ore ha riallacciato i contatti con il suo entourage per capire se ci sono i margini per portare Cunha in nerazzurro già l'anno prossimo.

La trattativa ovviamente è ancora nella sua fase iniziale e l'Inter sta cercando di capire come muoversi. Il giocatore piace perché è giovane, veloce, salta l'uomo ed in più potrebbe giocare anche sulla fascia nel caso di un cambio di modulo

Altre squadre

Gioca nell'Hertha solo da gennaio, dopo il suo passaggio dal , e da gennaio ad ora ha già messo insieme 4 goal nelle 6 partite disputate.