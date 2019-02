Cuneo-Pro Piacenza finisce 20-0: pomeriggio surreale in Serie C, gli emiliani in campo in 7 uomini

Il Pro Piacenza è tornato in campo a Cuneo dopo 4 ko a tavolino, ma con appena 8 elementi e un classe 2000 come allenatore. Risultato finale: 20-0.

Ricordate le incredibili vicende della scorsa estate, tra ripescaggi e fallimenti, ricorsi e controricorsi? Bene: non erano che un triste antipasto di una stagione che, in Lega Pro, continua a essere surreale e tormentatissima. Chiedere per informazioni al Pro Piacenza, formazione del girone A.

La formazione piacentina, ultima nel proprio raggruppamento e con gravissimi problemi economici tanto da non essersi presentata nelle ultime 4 partite di campionato (con altrettanti ko per 0-3 a tavolino), ha deciso di tornare in campo. Per modo di dire. Perché a Cuneo, in occasione della 27esima, è scesa sul rettangolo verde con appena... 8 giocatori, gli unici regolarmente sotto contratto.

Fine primo tempo. Cuneo 16 Pro Piacenza 0. Agevolo la distinta della farsa. pic.twitter.com/zIaXhipBg3 — Andrea Bracco (@Falso_Nueve_IT) 17 febbraio 2019

Il club non ha portato a Cuneo la prima squadra e nemmeno l'allenatore, in sciopero ormai da settimane a causa degli stipendi non pagati. A viaggiare sono stati unicamente una quindicina di ragazzini delle giovanili, tra cui Nicola Cirigliano, classe 2000. Il quale, incredibile ma vero, ha indossato la fascia da capitano (passi) ed è stato presentato anche come allenatore della squadra.

La motivazione della scelta del Pro Piacenza? Quella di evitare la radiazione, che sarebbe scattata automaticamente in caso di quinto forfait volontario dopo i 4 delle scorse settimane. 7, infatti, è il numero minimo di giocatori con cui una squadra può giocare.

Compreso il massaggiatore Picciarelli, classe 1980, ma che non ce l'ha fatta a completare il match, uscendo per infortunio al 76' minuto. Da segnalare l'ingresso al 61' minuto di un altro elemento dalla panchina, Isufi, che ha fatto salire (anche se per soli 15 minuti) il numero di giocatori da 7 ad 8.

Risultato al triplice fischio finale: 20-0. Con tanto di record storico di Hicham Karis, diventato detentore del record per il maggior numero di goal in un match del calcio professionistico italiano con 6 reti.

A prescindere da come si concluderà la surreale vicenda (sicuramente non conclusa al triplice fischio finale) tra Cuneo e Pro Piacenza, si tratta dell'ennesimo episodio attraverso il quale la Serie C finisce in prima pagina per i motivi meno nobili. Appena due giorni fa, tra l'altro, il Matera era stato escluso dal campionato a stagione in corso. Una valanga di neve che non accenna a diminuire di volume.