Cuneo-Pro Piacenza 20-0, Gravina esplode: "Un insulto allo sport"

Risultato assurdo in Serie C dopo che il Pro Piacenza è sceso in campo con soli sette giocatori: "Sarà l'ultima farsa" promettono dalla FIGC.

Lo storico 20-0 con il Cuneo ha sommerso il Pro Piacenza, farà sicuramente parlare a lungo di sè. Scesi in campo con appena sette giocatori, gli emiliani, in crisi finanziaria e senza giocatori su cui contare, dovrebbero però avere avuto l'ultima opportunità di giocare in Serie C. Almeno secondo il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

All'ANSA, il numero uno federale, si è detto deluso e furioso per quanto accaduto nel match tra Cuneo e Pro Piacenza, in cui si è tra l'altro registrato il record di goal da parte di Kanis, sei volte in rete contro il club avversario. La squadra piacentina non si era presentata nelle ultime quattro partite, rischiando l'esclusione dal torneo in caso di quarto no.

Gravina non ha certo usato parole tenere per quanto successo nel match, in cui tra l'altro il Pro Piacenza è sceso in campo senza allenatore:

"E' un insulto allo sport e ai suoi principi fondanti. In questa situazione surreale, la Figc aveva il dovere di far rispettare tutte le regole ed ha esercitato tale ruolo".

Dopo tale 20-0 assurdo, con un passivo che sarebbe potuto essere decisamente più alto secondo i giocatori del Cuneo, Gravina dice basta:

"La nostra responsabilità è quella di tutelare la passione dei tifosi, gli imprenditori sani e la credibilità dei campionati: quella cui abbiamo assistito, nostro malgrado, sarà comunque l'ultima farsa".

In campo con sette giocatori, il Pro Piacenza è comunque poi passato a giocare otto in ritardo, visto che Isufi aveva dimenticato il documento di identità. E' stato il padre del giocatore a recuperarlo, dopo che il club aveva provato con l'autocertificazione.

Dopo una corsa contro il tempo, alla fine il Pro Piacenza è riuscito a scendere in campo, generando però grande indignazione tra tifosi e addetti ai lavori. Nel weekend il club emiliano dovrebbe in teoria sfidare il Novara tra le mura amiche: improbabile però che la Serie C permetta nuovamente un divario tecnico del genere.