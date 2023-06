Cuadrado mediano: nuovo ruolo in Colombia-Iraq

Nell'amichevole contro l'Iraq, il ct Lorenzo ha schierato Juan Cuadrado come centrocampista di rottura nel 4-2-3-1 della Colombia.

In attesa di capire se il suo futuro sarà alla Juventus o altrove, Juan Cuadrado cambia ruolo. Lo ha fatto in Nazionale, giocando l'amichevole Colombia-Iraq come mediano.

Lo ha scelto il commissario tecnico Nestor Lorenzo, impiegando l'esterno bianconero in coppia con Lerma a protezione della difesa nel 4-2-3-1 dei 'Cafeteros': per Cuadrado, 59 minuti con la fascia da capitano al braccio e poi sostituzione (al suo posto Arias).

Una posizione inedita, un esperimento compiuto dal selezionatore della Colombia che ha creato novità e curiosità: rapidità e dinamismo del laterale della Juve, nella decisione di Lorenzo, hanno recitato senza dubbio un fattore determinante.

Per la cronaca il match si è concluso 1-0 con goal di Cassierra al 76', coi sudamericani ora chiamati a scendere in campo martedì sera - sempre in amichevole - contro la Germania.

Cuadrado leader della Colombia e al bivio con Madama: matrimonio da rinsaldare col rinnovo, oppure addio dopo 8 anni? Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più, nel frattempo Juan si diletta tra test e nuovo ruolo.