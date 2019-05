Cuadrado giura amore: "Voglio restare alla Juventus, devo ringraziare Allegri"

Il calciatore colombiano a margine di un evento per la 'Fundacion Cuadrado di Medellín' commenta anche l'addio di Allegri: "Non me lo aspettavo".

Juan Cuadrado non ha potuto contribuire a pieno in questa stagione della , a causa dell'infortunio che lo ha messo fuori causa soprattutto nella fase centrale e cruciale, soprattutto in . Anche per questo, forse, vuole continuare il suo rapporto con la Vecchia Signora, per riprendersi quello che non ha potuto vivere.

Oggi il colombiano ha parlato a margine di un evento per la 'Fundacion Cuadrado di Medellín', come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport'.

"In questa città e alla Juventus mi sento come in famiglia. Il mio pensiero è sempre stato quello di rimanere qui. Mi sento molto bene".

Ma Juan Cuadrado ha anche parlato di Massimiliano Allegri e del suo esonero. Ha manifestato il proprio stupore, oltre ovviamente a ringrazie il tecnico per i tanti insegnamenti.