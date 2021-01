Cuadrado vola oltre il Covid, recupero fenomenale: "Si è allenato 15 giorni a casa"

Fermato nelle ultime settimane dal Coronavirus, Cuadrado è stato incredibilmente tra i migliori in campo in Supercoppa Italiana.

Solo fino a poche ore prima del calcio d’inizio della partita la sua assenza era data per scontata, Juan Cuadrado invece non solo ha giocato contro il nella sfida che ha messo in palio la , ma è rimasto in campo per tutti i 95’, sfoderando tra l’altro una prestazione incredibile.

Sul fatto che l’esterno colombiano sia ormai da considerarsi uno degli uomini di punta della non ci sono più dubbi da tempo, tuttavia in pochi avrebbero probabilmente immaginato che sarebbe stato tra i grandi protagonisti della gara di Reggio Emilia.

Solo verso l’ora di pranzo di mercoledì la Juventus ha infatti comunicato che Cuadrado era riuscito a mettersi alle spalle il Covid-19 e che quindi era stato inserito in extremis nella lista dei convocati, tuttavia anche solo pensarlo schierato nell’undici titolare sembrava inizialmente un esercizio complicato.

Pirlo invece non ha rinunciato al colombiano, che ha ripagato la fiducia con una prova completa a 360°. Schierato basso a destra nel 4-4-2 bianconero, Cuadrado si è fatto sentire tanto in fase difensiva quanto in fase offensiva. Ha giocato 95 palloni, è andato 20 volte a duello con l’avversario, ha guadagnato 9 possessi, creato 2 occasioni fornito un assist (al 95’ ha offerto a Morata il pallone che è valso il definitivo 2-0) ed ha completato 46 passaggi dei 48 tentati (21 dei quali nella metà campo avversaria), ovvero il 95,8%.

Una prova che ha dell’incredibile, considerando che lo stesso Cuadrado è stato per due settimane lontano dal gruppo, poiché costretto all’isolamento dal Covid.

Andrea Pirlo, che anche grazie al colombiano ha vinto il suo primo titolo da allenatore, a fine gara non ha lesinato complimenti al 16 bianconero.

“Per fortuna in questo periodo è stato asintomatico. Pensavamo che durasse di meno, ma è riuscito a tenere fino al 95’. C’è solo da fargli i complimenti. Abbiamo ricevuto il via libera per lui solo in mattinata, al secondo tampone negativo dopo quello del giorno precedente. Si è allenato per 15 giorni da solo a casa e lo ha fatto bene. Avevamo necessità di schierarlo dal 1’ perché eravamo contati”.

Giorgio Chiellini, dopo il triplice fischio finale, è parso quasi stupito da quanto è riuscito a fare il compagno di squadra.