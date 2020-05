Il Cts sulla ripresa della Serie A: "Squadre in ritiro 15 giorni prima del via"

Le squadre e i membri dello staff dovranno osservare un isolamento di 15 giorni dalla ripresa degli allenamenti di squadra.

La pianifica il rientro in campo e studia il protocollo per garantire la massima sicurezza a giocatori in campo e a tutti i membri dello staff. Dal Comitato Tecnico Scientifico arrivano ulteriori indicazioni sulle regole da osservare.

Dopo aver trattato il programma da seguire in caso di giocatore positivo, il Cts ha confermato l'ormai famosa 'bolla' per le squadre, che secondo quanto riferito da 'Ansa' dovranno osservare un periodo di isolamento di 15 giorni prima della ripresa del campionato.

Altre squadre

Dunque tutti i giocatori e i membri degli staff dovranno isolarsi per circa due settimane dal momento della ripresa degli allenamenti di gruppo. Secondo i tecnici infatti soltanto successivamente sarà possibile valutare la possibilità di riprendere a giocare.

Un altro importante passo verso un graduale rientro in campo: l'Europa intera prova a tornare alla normalità, con protocolli di sicurezza diversi ma ugualmente orientati a limitare il contagio e dunque minimizzare i rischi dell'intero sistema.