Il ct dell'Algeria: "Un giocatore mi ha detto come si lavora nel suo club, è dilettantismo"

Belmadi scioccato dal racconto di un giocatore della Nazionale algerina sugli allenamenti nel club: tra gli indiziati c'è il milanista Bennacer.

Scioccato. Così si è detto il ct dell', Djamel Belmadi, nella conferenza stampa in previsione dell'amichevole contro la Repubblica Democratica del Congo di domani sera.

A sconvolgere il tecnico non sono stati però fatti di campo bensì alcune rivelazioni fattegli da un suo giocatore di spicco.

Belmadi, rispondendo alla stampa, ha ammesso di aver parlato con un giocatore importante dell'Algeria, il quale gli ha confidato quali sono i metodi di allenamento utilizzati nel suo club di appartenenza.

"Non dirò il nome ma ho parlato con uno dei miei giocatori, uno importante, che mi ha detto come si lavora nel suo club. Un grande club. Sono rimasto scioccato, questo è dilettantismo".

Una frase che lascia poco spazio alle interpretazioni e che ha finito per catturare l'attenzione anche della dal momento che in giocano due calciatori molto importanti della Nazionale algerina.

Si tratta del centrocampista del Ismael Bennacer e del terzino del Faouzi Ghoulam, anche se quest'ultimo non è stato convocato da Belmadi per scelta tecnica, come comunicato dallo stesso ct non senza polemiche.

Al momento non è però dato sapere a chi si riferisse il commissario tecnico algerino, visto che nella Nazionale vincitrice dell'ultima Coppa d'Africa militano diversi giocatori di importanti club europei.