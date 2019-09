Crystal Palace, Zaha licenzia l'agente dopo il trasferimento fallito

Wilfried Zaha non ha deigerito il mancato trasferimento all'Arsenal: l'attaccante del Crystal Palace ha scaricato il suo procuratore.

Troppo forte la delusione per il mancato trasferimento in una big: Wilfried Zaha ha scaricato la sua rabbia sul proprio agente, licenziato dopo i frequenti contatti avuti in estate con l', che alla fine ha deciso di virare su Nicolas Pepe.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito dal 'Times', il classe '92 ha comunicato la sua decisione notificandola alla Unique Sports Management, agenzia gestita da Will Salthouse. Da tempo infatti Zaha aveva manifestato il suo desiderio di lasciare il per fare il definitivo salto di qualità in una realtà più blasonata.

Una trattativa complicata con i Gunners, che avevano più volte messo sul piatto diverse offerte e alcune contropartite tecniche: il Crystal Palace chiedeva però una cifra 'monstre' di almeno 80 milioni per privarsi della propria stella.