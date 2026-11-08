Come vedere Crystal Palace-Liverpool con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 09:00 Selhurst Park

Il Crystal Palace ospita il Liverpool a Selhurst Park nella decima giornata di Premier League. La squadra di Andoni Iraola punta a prolungare la propria imbattibilità in trasferta nella massima serie in questa stagione.

Il Crystal Palace attraversa un momento difficile in campionato: ha perso le ultime due partite di Premier League senza segnare. La squadra di Pierre Sage si è dimostrata più competitiva in Europa, ottenendo due pareggi consecutivi in Europa League, ma i risultati in campionato restano la priorità.

Il Liverpool arriva al fine settimana dopo la sconfitta per 3-2 contro il Fenerbahce in Champions League a metà settimana, la seconda consecutiva in tutte le competizioni dopo l’1-0 subito contro l’Arsenal in Premier League. Il Liverpool ha però conquistato in trasferta 10 dei suoi 15 punti in campionato in questa stagione, a conferma della qualità che Iraola ha saputo costruire lontano da Anfield.

Alexander Isak è il riferimento offensivo del Liverpool nella trasferta nel sud di Londra. L’attaccante della nazionale svedese ha segnato il suo settimo goal stagionale contro il Fenerbahce ed è andato a segno in due delle ultime tre presenze nella massima serie contro il Palace. Selhurst Park resta però lo stadio di Premier League in cui ha giocato più partite senza segnare.

Bradley Barcola, acquistato dal PSG per 123 milioni di sterline, aggiunge un’altra dimensione all’attacco del Liverpool. L’ala della nazionale francese ha riconosciuto di non aver ancora espresso il meglio di sé in Inghilterra: tutti e tre i suoi goal con il club sono arrivati in un’unica partita europea. Iraola ha provato Barcola in un ruolo centrale come alternativa a Isak e Cody Gakpo, offrendo al Liverpool maggiore flessibilità tattica.

Jeremie Frimpong sarà assente per il Liverpool dopo aver riportato un infortunio muscolare contro il Brentford il mese scorso. Il problema gli è costato anche il posto nella nazionale dei Paesi Bassi per la finestra delle partite internazionali di novembre. La sua assenza lascia il Liverpool con poche alternative nel ruolo di terzino destro in vista di questa sfida.

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