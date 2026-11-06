Crystal Palace-Liverpool: i dettagli della partita

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 09:00 Selhurst Park

Difesa sotto esame e insidie a Selhurst Park

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Domenica pomeriggio, nel sud di Londra, entrambe le panchine affronteranno un importante esame tattico: Andoni Iraola e Pierre Sage cercano di rimettere in carreggiata le rispettive stagioni in campionato. Per il Liverpool, l’ultima settimana è stata un brusco ritorno alla realtà. Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal ad Anfield in uno scontro al vertice molto equilibrato, mercoledì sera a Istanbul il Liverpool è inciampato di nuovo, facendosi rimontare due volte nella sconfitta per 3-2 contro il Fenerbahçe in Champions League. È stata la terza partita europea consecutiva in cui il Liverpool ha incassato tre gol: l’assetto ad alta intensità di Iraola è ora chiamato a migliorare nelle transizioni difensive.

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Ad attendere il Liverpool per metterlo alla prova c’è il Crystal Palace di Pierre Sage. La squadra attraversa un periodo difficile in campionato, aggravato dalle tre giornate di squalifica che Jean-Philippe Mateta inizia a scontare dopo il cartellino rosso ricevuto al 13° minuto contro il Tottenham. Giovedì sera, però, il Palace ha ritrovato fiducia conquistando con fatica una vittoria per 1-0 sul TSG Hoffenheim in Europa League a Selhurst Park.

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