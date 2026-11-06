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Premier League
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Crystal Palace-Liverpool, anteprima di Premier League: il Liverpool ferito affronta la ritrovata bolgia di Selhurst Park

Crystal Palace vs Liverpool
Premier League
Crystal Palace
Liverpool

Reduce dalle sconfitte consecutive contro Arsenal e Fenerbahçe, che hanno messo in luce insolite fragilità difensive, il Liverpool sarà di scena domenica a Selhurst Park, deciso a ritrovare slancio nella corsa al titolo in campionato contro un Crystal Palace galvanizzato dal successo europeo di giovedì sull’Hoffenheim.

Crystal Palace-Liverpool: i dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 10
Selhurst Park

Difesa sotto esame e insidie a Selhurst Park

Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Domenica pomeriggio, nel sud di Londra, entrambe le panchine affronteranno un importante esame tattico: Andoni Iraola e Pierre Sage cercano di rimettere in carreggiata le rispettive stagioni in campionato. Per il Liverpool, l’ultima settimana è stata un brusco ritorno alla realtà. Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal ad Anfield in uno scontro al vertice molto equilibrato, mercoledì sera a Istanbul il Liverpool è inciampato di nuovo, facendosi rimontare due volte nella sconfitta per 3-2 contro il Fenerbahçe in Champions League. È stata la terza partita europea consecutiva in cui il Liverpool ha incassato tre gol: l’assetto ad alta intensità di Iraola è ora chiamato a migliorare nelle transizioni difensive. 

Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Ad attendere il Liverpool per metterlo alla prova c’è il Crystal Palace di Pierre Sage. La squadra attraversa un periodo difficile in campionato, aggravato dalle tre giornate di squalifica che Jean-Philippe Mateta inizia a scontare dopo il cartellino rosso ricevuto al 13° minuto contro il Tottenham. Giovedì sera, però, il Palace ha ritrovato fiducia conquistando con fatica una vittoria per 1-0 sul TSG Hoffenheim in Europa League a Selhurst Park.

Leggi anche: «Non è sostenibile!»: Virgil van Dijk lancia un duro monito al Liverpool dopo un’altra serata da incubo in difesa contro il Fenerbahce

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Crystal Palace - Liverpool

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formazione
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonC. RichardsC. RichardsA. DisasiA. DisasiJ. CanvotJ. CanvotT. MitchellT. MitchellD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. WhartonY. PinoY. PinoO. MinguezaO. MinguezaD. McNeilD. McNeilE. GuessandE. GuessandA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkJ. JacquetJ. JacquetR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezA. Mac AllisterA. Mac AllisterC. GakpoC. GakpoB. BarcolaB. BarcolaT. NyoniT. NyoniF. WirtzF. WirtzA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-4-2-1
Crystal Palace

Formazione titolare

Liverpool

Allenatore

  • P. Sage
  • A. Iraola

Stato di forma

CRY

CRY - Forma

BJK
D2-2
NEW
S0-2
FUL
V0-1
TOT
S2-0
TSG
D1-1
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
LIV

LIV - Forma

VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
S0-1
FB
S3-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

Crystal PalacePareggioLiverpool
3
1
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
EFL Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FIN
Community Shield
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FIN
9Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
V
V
V
V
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
S
S
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
V
S
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
V
S
V
V
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
S
V
V
S
V
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
V
D
S
D
V
7
EvertonEvertonEVE
934299013
V
S
S
D
V
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
V
V
V
S
S
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
V
V
V
D
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
D
V
V
D
V
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
D
D
S
D
S
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
S
D
D
S
D
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
S
V
S
S
V
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
D
D
S
V
S
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
D
V
V
S
D
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
V
S
S
V
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
S
S
D
D
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
S
S
S
V
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
S
D
S
S
S
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
S
D
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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