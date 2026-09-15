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Crystal Palace-Lech Poznan, anteprima di Europa League: tutto quello che c'è da sapere

Europa League
Crystal Palace
Lech Poznan

Anteprima completa della partita tra Crystal Palace e Lech Poznan in Europa League. Analizziamo tattica, notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

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Europa League - Game Week 1
Selhurst Park

Crystal Palace-Lech Poznań inizierà il 17 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

Anteprima di Crystal Palace-Lech Poznań in Europa League

Il Crystal Palace, vincitore della UEFA Conference League della scorsa stagione, inizia la campagna stagionale in UEFA Europa League contro i polacchi del Lech Poznań a Londra.

Il Palace deve risolvere i problemi in casa

Il Crystal Palace si sta ancora adattando alla vita dopo Oliver Glasner, che ha regalato al club il suo primo trofeo maggiore in assoluto con la FA Cup 2025, per poi replicare con il trionfo in Conference League nel 2026. Dopo due vittorie consecutive, il Palace ha perso 3-2 in casa contro il neopromosso Ipswich, il che significa che ha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite a Selhurst Park. Daichi Kamada ha contribuito a quattro gol nelle ultime tre gare del Palace, compresi tre assist, quindi il trequartista giapponese sarà fondamentale per i londinesi di Pierre Sage, che hanno iniziato male la Premier League con appena tre punti in quattro partite.

Crystal Palace FC v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Il Lech Poznań ha visto interrompersi sabato la sua serie di nove partite ufficiali senza sconfitte, quando è stato battuto 2-1 dal Górnik Zabrze nell'Ekstraklasa polacca. Il Lech ha vinto i suoi due turni di qualificazione all'UEL con punteggi complessivi di 6-0 e 9-2 e, dopo aver vinto cinque delle ultime sei trasferte europee (1 pareggio), andrà a Londra pieno di fiducia.

Crystal Palace Fans Watch The UEFA Conference League Final 2026Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Dodici delle ultime 14 partite ufficiali del Palace hanno prodotto più di 2,5 gol.
  • Il Palace ha segnato almeno 2 gol in cinque delle ultime sei partite casalinghe europee.
  • Le ultime cinque partite del Lech sono state tutte equilibrate, con nessuna che abbia visto un margine di vittoria superiore a un gol.
  • Il Lech ha segnato in 15 trasferte europee consecutive.
  • Il Poznań ha segnato 15 gol in quattro turni di qualificazione all'UEL.
  • Patrik Wålemark ha segnato quattro gol nelle ultime tre qualificazioni all'UEL del Lech Poznań.
  • Il Palace è ancora senza il trio offensivo formato da Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta e Ismaïla Sarr, mentre Ali Gholizadeh non gioca da maggio per il Lech Poznań.

Probabili formazioni

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Amahor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

Poznań (442): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh; Ishak, Rodriguez.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Crystal Palace - Lech Poznan

Allenatore

  • P. Sage

Le opzioni di Pierre Sage sono limitate in vista di questa sfida. Nessuna probabile formazione è stata confermata e il club non ha diffuso informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche per questa partita. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Per il Lech Poznan, anche Niels Frederiksen non ha ancora confermato la sua rosa o la lista degli infortunati. Non sono state segnalate squalifiche. Ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

CRY

CRY - Forma

EVE
S2-0
MCI
S1-4
FUL
V2-3
MID
V3-0
IPS
S2-3
Gol segnato (subito)
9/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LCH

LCH - Forma

THU
D2-2
WID
V2-3
JAG
V2-1
RAK
V1-0
GOR
S2-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Crystal Palace ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-2 contro l'Ipswich Town in Premier League il 12 settembre, dove un gol nel finale ha deciso la sfida. Prima di allora, il Palace aveva battuto 3-0 il Middlesbrough in Carabao Cup e vinto 3-2 sul campo del Fulham in Premier League, anche se aveva perso 4-1 contro il Manchester City e 2-0 contro l'Everton prima di quei risultati. In queste cinque partite, il Palace ha segnato nove gol e ne ha subiti dieci.

Il Lech Poznan ha vinto tre e perso una delle ultime cinque partite, con un pareggio. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 2-1 in Ekstraklasa contro il Gornik Zabrze il 12 settembre. Prima di allora, aveva battuto Rakow Czestochowa per 1-0 e Jagiellonia Bialystok per 2-1 in due vittorie consecutive in campionato, vinto 3-2 in trasferta sul campo del Widzew Lodz e pareggiato 2-2 con il Thun nelle qualificazioni di Europa League. Il Lech ha segnato otto gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti per questa sfida tra Crystal Palace e Lech Poznan.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LioneLioneOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarsigliaMarsigliaOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragaSparta PragaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
MilanMilanMIL
00000000
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalisburgoSalisburgoSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

Nella classifica di Europa League, Crystal Palace e Lech Poznan occupano entrambi il primo posto in vista di questa partita.

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