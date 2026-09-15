Crystal Palace-Lech Poznan, anteprima di Europa League: tutto quello che c'è da sapere

Europa League - Game Week 1 17 set 2026 - 15:00 Selhurst Park

Crystal Palace-Lech Poznań inizierà il 17 settembre 2026 alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT.

Anteprima di Crystal Palace-Lech Poznań in Europa League

Il Crystal Palace, vincitore della UEFA Conference League della scorsa stagione, inizia la campagna stagionale in UEFA Europa League contro i polacchi del Lech Poznań a Londra.

Il Palace deve risolvere i problemi in casa

Il Crystal Palace si sta ancora adattando alla vita dopo Oliver Glasner, che ha regalato al club il suo primo trofeo maggiore in assoluto con la FA Cup 2025, per poi replicare con il trionfo in Conference League nel 2026. Dopo due vittorie consecutive, il Palace ha perso 3-2 in casa contro il neopromosso Ipswich, il che significa che ha vinto solo una volta nelle ultime cinque partite a Selhurst Park. Daichi Kamada ha contribuito a quattro gol nelle ultime tre gare del Palace, compresi tre assist, quindi il trequartista giapponese sarà fondamentale per i londinesi di Pierre Sage, che hanno iniziato male la Premier League con appena tre punti in quattro partite.

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Il Lech Poznań ha visto interrompersi sabato la sua serie di nove partite ufficiali senza sconfitte, quando è stato battuto 2-1 dal Górnik Zabrze nell'Ekstraklasa polacca. Il Lech ha vinto i suoi due turni di qualificazione all'UEL con punteggi complessivi di 6-0 e 9-2 e, dopo aver vinto cinque delle ultime sei trasferte europee (1 pareggio), andrà a Londra pieno di fiducia.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Dodici delle ultime 14 partite ufficiali del Palace hanno prodotto più di 2,5 gol.

Il Palace ha segnato almeno 2 gol in cinque delle ultime sei partite casalinghe europee.

Le ultime cinque partite del Lech sono state tutte equilibrate, con nessuna che abbia visto un margine di vittoria superiore a un gol.

Il Lech ha segnato in 15 trasferte europee consecutive.

Il Poznań ha segnato 15 gol in quattro turni di qualificazione all'UEL.

Patrik Wålemark ha segnato quattro gol nelle ultime tre qualificazioni all'UEL del Lech Poznań.

Il Palace è ancora senza il trio offensivo formato da Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta e Ismaïla Sarr, mentre Ali Gholizadeh non gioca da maggio per il Lech Poznań.

Probabili formazioni

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Amahor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

Poznań (442): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh; Ishak, Rodriguez.

Notizie sulle squadre e rose

Le opzioni di Pierre Sage sono limitate in vista di questa sfida. Nessuna probabile formazione è stata confermata e il club non ha diffuso informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche per questa partita. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Per il Lech Poznan, anche Niels Frederiksen non ha ancora confermato la sua rosa o la lista degli infortunati. Non sono state segnalate squalifiche. Ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

Il Crystal Palace ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-2 contro l'Ipswich Town in Premier League il 12 settembre, dove un gol nel finale ha deciso la sfida. Prima di allora, il Palace aveva battuto 3-0 il Middlesbrough in Carabao Cup e vinto 3-2 sul campo del Fulham in Premier League, anche se aveva perso 4-1 contro il Manchester City e 2-0 contro l'Everton prima di quei risultati. In queste cinque partite, il Palace ha segnato nove gol e ne ha subiti dieci.

Il Lech Poznan ha vinto tre e perso una delle ultime cinque partite, con un pareggio. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 2-1 in Ekstraklasa contro il Gornik Zabrze il 12 settembre. Prima di allora, aveva battuto Rakow Czestochowa per 1-0 e Jagiellonia Bialystok per 2-1 in due vittorie consecutive in campionato, vinto 3-2 in trasferta sul campo del Widzew Lodz e pareggiato 2-2 con il Thun nelle qualificazioni di Europa League. Il Lech ha segnato otto gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti per questa sfida tra Crystal Palace e Lech Poznan.

Classifica

Nella classifica di Europa League, Crystal Palace e Lech Poznan occupano entrambi il primo posto in vista di questa partita.