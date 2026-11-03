Crystal Palace-Hoffenheim, la presentazione della sfida di Europa League: tutto quello che c’è da sapere

Crystal Palace-Hoffenheim: La preview di Europa League

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 12:45 Selhurst Park

Il Crystal Palace ospita l'Hoffenheim a Selhurst Park in Europa League. La squadra di Pierre Sage vuole lasciarsi alle spalle una serie negativa di risultati in Premier League. Il calcio d'inizio è fissato per giovedì 5 novembre alle 13:45 EST, le 17:45 GMT.

Il Crystal Palace fatica in Premier League

Il Palace attraversa un periodo difficile in campionato. Ha perso tre partite consecutive di Premier League e si trova in zona retrocessione, anche se soltanto per la differenza reti, con sette punti in nove gare. La squadra di Pierre Sage ha mostrato due facce, riuscendo a volte a offrire prestazioni convincenti nelle coppe. Ha battuto il Fulham in trasferta in EFL Cup e ottenuto un buon pareggio per 2-2 in casa del Besiktas in questa competizione, ma ha anche perso 3-2 contro il Lione. Sage spera che il 4-0 casalingo sul Lech Poznan nella prima giornata possa indicare la strada per le prossime partite interne di Europa League contro Hoffenheim e Real Sociedad.

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Anche l'Hoffenheim è costantemente incostante

La squadra di Christian Ilzer ha incontrato difficoltà simili a quelle del Palace. Ha subito due sconfitte consecutive in Bundesliga, ma nell'ultima partita di Europa League ha battuto il Lione 3-0, conquistando i primi punti della sua stagione nella competizione dopo le sconfitte contro Besiktas e OFI Crete. Il veterano croato Andrej Kramaric è stato protagonista contro il Lione, segnando un gol e fornendo due assist.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

In dieci delle 13 partite disputate dall'Hoffenheim in questa stagione sono stati segnati più di 2,5 gol.

Yeremy Pino ha segnato in tutte e tre le partite di Europa League del Palace in questa stagione.

L'Hoffenheim non ha mai pareggiato una partita di Bundesliga o di Europa League in questa stagione.

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