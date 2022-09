Crystal Palace-Chelsea dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Crystal Palace contro Chelsea, Derby di Londra: le info sul match, dalle formazioni a come vederlo in diretta tv e streaming.

CRYSTAL PALACE-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Crystal Palace-Chelsea

Crystal Palace-Chelsea Data: 1 ottobre 2022

1 ottobre 2022 Orario: 16:00

16:00 Canale tv: Sky Sport Football (203)

Streaming: Sky Go e NOW

Doppio derby di Londra dopo la sosta delle Nazionali e le gare rinviate in virtù dei funerali della Regina Elisabetta. Non solo l'incontro tra Arsenal e Tottenham per la stracittadina nord, ma anche l'incontro tra il Crystal Palace e il nuovo Chelsea di Potter.

Sia Palace che Chelsea hanno giocato sei gare in virtù del rinvio di due incontri, che verranno recuperati più avanti. I padroni di casa non hanno iniziato al meglio l'annata, ottenendo sei punti, ma neanche i Blues hanno fin qui avuto settimane da urlo: dieci punti fin qui.

Dalla vittoria per 2-1 ad ottobre 2017, il Crystal Palace ha perso tutte le successive nove sfide di campionato contro il Chelsea: solo contro il Liverpool, gli Eagles hanno perso più gare consecutive in campionato, nello specifico sei.

Questo articolo vi tornerà utile per rimanere informati su Crystal Palace-CHelsea dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CRYSTAL PALACE-CHELSEA

La gara tra Crystal Palace e Chelsea si giocherà sabato 1 ottobre 2022 alle ore 16:00. Match previsto nella casa londinese del Palace: il Selhurst Park Stadium.

DOVE VEDERE CRYSTAL PALACE-CHELSEA IN TV

Crystal Palace-Chelsea sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky. Il canale che trasmetterò il Derby di Londra sarà nello specifico Sky Sport Football (numero 203).

CRYSTAL PALACE-CHELSEA IN DIRETTA STREAMING

Per gli abbonati Sky la gara tra Arsenal e Tottenham è disponibile grazie al servizio Sky Go, fruibile su pc, smartphone e tablet. Un'altra opzione è rappresentata da NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono ancora stati annunciati telecronista a seconda voce su Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

L'alternativa alla gara in diretta tv e streaming è la diretta testuale su GOAL: il racconto completo della sfida sarà disponibile minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI CRYSTAL PALACE-CHELSEA

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Guaita; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Schlupp, Doucouré; Ayew, Eze, Zaha; Edouard.

CHELSEA (4-2-3-1): Mendy; James, Azpilicueta, Thiago Silva, Cucurella; Kovacic, Jorginho; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang.