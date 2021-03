Crotone-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Crotone ospita il Torino nel 26° turno di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CROTONE-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo essere stato costretto a rinunciare a scendere in campo contro Sassuolo e Lazio a causa del focolaio da Covid-19 esploso nel gruppo prima squadra, il Torino torna a giocare e lo fa sapendo che ad attenderlo c’è una partita importantissima: quella contro il Crotone.

Pitagorici e granata si affronteranno infatti nel ventiseiesimo turno del campionato di Serie A in una gara che mette in palio fondamentali punti per la salvezza.

Il Crotone, che è reduce da sette sconfitte consecutive, nella sua ultima uscita, la prima della gestione Cosmi, è stato travolto per 5-1 a Bergamo dall’Atalanta ed è attualmente ultimo in classifica in virtù dei soli dodici punti messi in cascina in 25 turni.

Il Torino, che non gioca una partita ufficiale del 19 febbraio, da quando cioè si è imposto in trasferta sul campo del Cagliari, è invece terzultimo con 20 punti, ma ha giocato due gare in meno rispetto a tutte le altre rivali per la salvezza ed è distanziato proprio dai sardi di una sola lunghezza.

Quello che andrà in scena sarà il sesto confronto tra le due squadre in Serie A. Il bilancio sorride ai granata in virtù delle due vittorie sin qui conseguite a fronte di tre pareggi.

In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CROTONE-TORINO

Crotone-Torino si giocherà domenica 7 marzo 2021 allo stadio Ezio Scida, ovvero l’impianto che ospita le partite dei pitagorici. La gara si disputerà ovviamente a porte chiuse, così come imposto dalle norme adottate per far fronte alla pandemia. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 15.00.

La partita che vedrà protagoniste Crotone e Torino sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

La telecronaca della sfida è stata affidata a Dario Massara con commento tecnico di Luca Pellegrini.

Crotone-Torino sarà trasmessa anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguire il match attraverso Sky Go attraverso dispositivi come pc o notebook (semplicemente collegandosi al sito della piattaforma) o ancora smartphone e tablet (mediante l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android).

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, ovvero il servizio streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Chi fosse impossibilitato a seguire la gara dello Scida in Tv o in streaming ha un’altra opzione per non perdersi un solo istante di. Vi racconteremo minuto per minuto tutte le fasi salienti del match dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Serse Cosmi potrebbe ripartire dal 3-4-2-1 visto contro l’Atalanta. Pereira e Reca potrebbero quindi essere chiamati a presidiare gli esterni, con Simy chiamato ad agire da unica punta supportato da Riviere e Messias.

Scelte quasi obbligate con Davide Nicola che è chiamato a fare i conti con l’emergenza Covid. Izzo, Lyanco e Rodriguez potrebbero comporre il terzetto di difesa davanti a Sirigu, mentre in attacco potrebbe toccare alla coppia Verdi-Zaza.

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, E. Henrique, Zanellato, Reca; Messias; Simy, Riviere.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Verdi.