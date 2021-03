Crotone, Stroppa esonerato dopo il ko col Cagliari: in arrivo Cosmi

Il Crotone ha sollevato dall'incarico Giovanni Stroppa: "Si chiude un percorso bello e intenso durato quasi tre anni". Al suo posto scelto Cosmi.

Adesso è davvero finita. Le strade del Crotone e di Giovanni Stroppa si separano. Il club calabrese ha annunciato di aver esonerato l'allenatore lombardo: fatale la sconfitta interna rimediata ieri pomeriggio contro il Cagliari, vincente per 2-0 allo Scida.

"Il Football Club Crotone - si legge sul sito ufficiale pitagorico - comunica di aver sollevato dall'incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A.

Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera".

Stroppa paga una prima parte di campionato disastrosa, nella quale il Crotone ha raccolto appena 12 punti in 24 giornate. Ultimo posto inevitabile e salvezza sempre più lontana: sono 8 le lunghezze di distanza dalla quartultima posizione occupata dal Torino.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta interna contro il Cagliari, altra pericolante, prima di ieri distante appena 3 punti dal Crotone e ora salita a +6. Il 2-0 con cui i sardi si sono imposti in trasferta ha convinto la dirigenza a non procrastinare ulteriormente una decisione della quale si vociferava già da tempo.

Il nuovo allenatore, a quanto pare, ha già un nome e cognome: si tratta di Serse Cosmi, che nella seconda parte della scorsa stagione ha allenato il Perugia in Serie B e che tornerebbe in panchina in A dopo 9 anni. Secondo 'Sky Sport', questa sera il tecnico umbro arriverà in sede per la firma e domani dirigerà il suo primo allenamento.