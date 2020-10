Crotone-SPAL dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terzo turno di Coppa Italia per Crotone e SPAL: le notizie sulle formazioni e le indicazioni su come guardare il match in tv e streaming.

Coppa giunta al terzo turno eliminatorio, quello in cui entrano in scena i primi club di : tra questi anche il Crotone, impegnato sul terreno amico dello 'Scida' contro la SPAL.

Calabresi, come detto, all'esordio in questa edizione della competizione, al contrario dei ferraresi che invece hanno iniziato il loro cammino a partire dal turno precedente.

Sconfitto ai calci di rigore (4-2) il Bari dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari: decisivi gli errori di Candellone e Minelli che si sono fatti parare i rispettivi tentativi dal portiere Thiam.

La vincente di Crotone-SPAL affronterà una tra Pordenone e Monza al quarto turno.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Crotone-SPAL: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CROTONE-SPAL

Crotone-SPAL sarà disputata mercoledì 28 ottobre 2020 allo stadio 'Ezio Scida' di Crotone. Calcio d'inizio alle ore 17.

Per il match tra Crotone e SPAL non è prevista alcuna diretta tv: la Rai, detentrice dei diritti per la trasmissione delle gare di , trasmetterà in chiaro - , - e - .

Non essendo prevista la diretta tv, per Crotone-SPAL non ci sarà nessuna copertura nemmeno per quanto riguarda lo .

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Murgia, Valoti, Sala; Castro, Di Francesco; Se. Esposito. All. Marino