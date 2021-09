Crotone-Reggina dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Crotone ospita la Reggina nel derby calabrese della 3ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CROTONE-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Crotone di Francesco Modesto sfida la Reggina di Alfredo Aglietti nel derby calabrese della 3ª giornata di Serie B. I pitagorici hanno collezionato un solo punto nelle prime due giornate, frutto di un pareggio col Como e una sconfitta contro il Cittadella, mentre gli amaranto sono a quota 4, in virtù di un pareggio con il Monza e di un successo contro la Ternana.

Sarà il 13° derby calabrese in Serie B fra le due formazioni: nei 12 precedenti si registra una netta prevalenza dei pareggi, 7, a fronte di 3 vittorie della Reggina e 2 affermazioni del Crotone. L'attaccante rossoblù Augustus Kargbo ha segnato uno dei suoi 2 goal in Serie B in carriera proprio contro la Reggina nel girone di ritorno della scorsa stagione, quando indossava la maglia della Reggiana.

Sempre in casa Crotone Samuele Mulattieri, autore di 3 goal nelle prime due giornate del torneo, è il più giovane fra quelli che hanno ottenuto questo bottino realizzativo, e in caso di goal nel derby diventerebbe il primo ad andare a bersaglio per tre match consecutivi nelle ultime 15 stagioni di Serie B con la maglia del Crotone.

In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CROTONE-REGGINA

Crotone-Reggina si disputerà sabato 11 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ezio Scida di Crotone. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, è in programma alle ore 18.30.

Il derby calabrese Crotone-Reggina, potrà essere seguito in tv su diverse piattaforme. Su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Federico Zancan.

Su Sky, invece, Crotone-Reggina sarà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara dello Scida sarà trasmesso inoltre in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

I tifosi che lo preferissero, tramite DAZN, Sky Go ed Helbiz Live potranno guardare Crotone-Reggina in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando le rispettive app, e su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

I lettori di Goal avranno la possibilità di seguire il derby calabrese anche attraverso la diretta testuale. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Modesto dovrebbe schierare i pitagorici con il 3-4-3. Davanti al portiere Festa, la linea a tre difensiva vedrà probabilmente Visentin e il rumeno Nedelceanu ai lati di Mondonico. A centrocampo sulle due fasce potrebbero agire Salvatore Molina e Borello, con Benali e Vulic interni. Davanti tridente d'attacco scolpito con Borello, Mulattieri e Kargbo.

Aglietti potrebbe riproporre sul piano tattico il 4-4-2 visto nella vittoriosa gara contro la Ternana. Davanti, squalificato Ménez, toccherà a Moltanto affiancare Galabinov. In mediana Rivas e Federico RIcci presidieranno le due fasce, con Crisetig in regia ed Hetemaj al suo fianco. In difesa Stavroupolos e Cionek agiranno da difensori centrali e Lakicevic e Di Chiara saranno terzini titolari. In porta ci sarà Micai.

CROTONE (3-4-3): Festa; Visentin, Mondonico, Nedelcearu; Molina, Benali, Vulic, Sala; Borello, Mulattieri, Kargbo.

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Stavroupoulos, Cionek, Di Chiara; Rivas, Crisetig, Hetemaj, F. Ricci; Montalto, Galabinov.