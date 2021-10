Crotone-Pisa dove vederla: DAZN, Sky o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La capolista Pisa di scena sul campo del Crotone nell'8ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

CROTONE-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Crotone di Francesco Modesto ospita all'Ezio Scida la capolista Pisa di Luca D'Angelo nella sfida valida per l'8° turno di Serie B. Gli 'squali' sono in diciassettesima posizione con 4 punti, mentre la formazione toscana è in vetta alla classifica con 19 punti, frutto di 6 vittorie e un pari.

Segui Crotone-Pisa su DAZN. Attiva ora

Situazioni opposte per le due squadre: da una parte c'è il Crotone, a caccia della prima vittoria stagione dopo sette turni, e dall'altra il Pisa, ancora imbattuto in questa Serie B e in testa con quattro lunghezze di vantaggio sulla Cremonese seconda.

Il Crotone di Modesto è reduce dalla beffa in pieno recupero nella sfida casalinga contro l'Ascoli. Avanti di due reti, grazie alla doppietta di Canestrelli, gli 'squali' si sono fatti raggiungere dal 'Picchio' al 94' con la rete di Bidaoui, arrivata dopo il momentaneo 1-2 nel primo tempo di Dionisi.

Il Pisa, invece, è tornato a vincere nell'ultimo turno dopo il mezzo passo falso di Parma. La squadra di Luca D'Angelo si è imposta grazie a una rete per tempo sulla Reggina all'Arena Garibaldi: ad aprire i conti l'autorete di Cionek, prima del rigore trasformato al 68' da Lorenzo Lucca.

L'attaccante classe 2001, in goal anche con l'Italia Under 21 nel pari contro la Svezia a Monza, è la grande sorpresa di questa Serie B. Lucca guida la classifica marcatori del campionato cadetto con 6 goal e 1 assist in 7 turni, davanti a Corazza (Alessandria), Dionisi (Ascoli), Mulattieri (Crotone) e Okwonkwo (Cittadella).

Crotone e Pisa si sono affrontate per l'ultima volta il 3 marzo 2020, nella 27° giornata della Serie B 2019/2020. A decidere l'incontro una rete di Simy al 94' sull'assist di Mustacchio.

In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Pisa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CROTONE-PISA

Crotone-Pisa si giocherà sabato 16 ottobre 2021 nel palcoscenico dello stadio 'Ezio Scida' di Crotone. Il fischio d'inizio della gara, valida per l'8° turno di Serie B, è in programma alle ore 14:00.

Sono disponibili varie modalità per vedere in tv Cittadella-Crotone. Su DAZN la partita sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia.

Su Sky, invece, Crotone-Pisa sarà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Mediante DAZN, Sky Go edla sfida dell'8° turno di Serie B,sarà visibile sia sudispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app di riferimento, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il pass Sport.

La sfidapotrà essere seguita grazie aancheCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi dal calcio d'inizio al fischio finale.

CROTONE (3-4-2-1): Contini; Visentin, Nedelcearu, Paz; Giannotti, Vulic, Estevez, Molina; Borrello, Benali; Mulattieri. All. Modesto

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Gucher; Cohen, Lucca. All. D'Angelo