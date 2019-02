Crotone-Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Crotone sfida il Pescara nel Monday Night della 24ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Crotone di Giovanni Stroppa sfida il Pescara di Giuseppe Pillon nel Monday Night della 24ª giornata di Serie B. I calabresi sono terzultimi con 19 punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, e lottano per la salvezza, gli abruzzesi occupano il 4° posto assieme al Lecce a quota 35 punti, con un cammino di 9 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, e puntano alle posizioni di vertice della classifica.

Segui live e in esclusiva Crotone-Pescara su DAZN

Simy è il giocatore più prolifico fra i pitagorici con 5 goal segnati in 20 presenze, mentre l'attaccante Leonardo Mancuso è il miglior marcatore fra i biancazzurri con 13 reti realizzate in 22 presenze. Il Crotone è in lenta risalita, e ha ottenuto una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate, in leggero calo di rendimento invece il Pescara, che ha ottenuto 2 pareggi e una sconfitta pesante in casa con il Brescia negli ultimi 3 confronti.

QUANDO SI GIOCA CROTONE-PESCARA

Crotone-Pescara si giocherà la sera di lunedì 18 febbraio 2019 allo Stadio Ezio Scida di Crotone, con fischio d'inizio alle ore 21.00. Per le due formazioni sarà il 20° confronto nel campionato di Serie B. I biglietti di Crotone-Pescara sono acquistabili online sul circuito ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE CROTONE-PESCARA IN TV E STREAMING

La piattaforma di sport in streaming DAZN trasmetterà in diretta e in esclusiva il Monday Night della 24ª giornata di Serie B, Crotone-Pescara. Il match sarà visibile su diversi dispositivi, fra cui le smart tv abilitate, i pc, i tablet e gli smartphone, e sarà possibile vedere la partita anche collegando alla propria tv un decoder Sky Q o una console PlayStation 4. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni.

Per tutti gli utenti registrati sarà disponibile inoltre il servizio on demand, grazie al quale tifosi e appassionati potranno vedere l'intera gara o soltanto gli highlights quando lo vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-PESCARA

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Vaisanen, Golemic, Spolli; Sampirisi, Barberis, Benali, Molina, Milic; Machach, Pettinari.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; M. Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras, Monachello, Mancuso.