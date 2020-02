Crotone-Pescara dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Crotone sfida il Pescara nel posticipo domenicale serale della 25ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Giovanni Stroppa sfida il di Nicola Legrottaglie nel posticipo domenicale serale della 25ª giornata di Serie B. I calabresi sono quinti in classifica con 37 punti, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, gli abruzzesi si trovano al 12° posto a quota 32 assieme alla Stabia, con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Nei 21 precedenti in Serie B fra le due formazioni, il bilancio è in assoluto equilibrio con 9 vittorie per parte e 3 pareggi. I pitagorici vengono da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre i biancazzurri hanno collezionato 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate.

L'attaccante nigeriano Simy è il miglior marcatore del Crotone con 10 goal, Cristian Galano è invece il bomber del Pescara con 11 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Pescara: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CROTONE-PESCARA

Crotone-Pescara si disputerà la sera di domenica 23 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ezio Scida di Crotone. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina, è in programma alle ore 21.00. Sarà il 22° confronto in Serie B fra le due formazioni.

La sfida Crotone-Pescara sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Crotone-Pescara sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Crotone-Pescara in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand dopo la fine della partita.

Stroppa avrà ai box il solo Zanellato per infortunio. Davanti coppia d'attacco composta da Simy e Armenteros. A centrocampo Barberis sarà il playmaker, con Messias e Benali mezzali e Gerbo e Molina sulle due fasce. Fra i pali agirà Cordaz, davanti a lui una linea difensiva con Curado, Marrone e Golemic.

Legrottaglie schiererà la squadra a specchio rispetto alla formazione calabrese e dovrà rinunciare a ben 7 elementi per infortunio. Davanti, out Tumminello, Pucciarelli e Di Chiara, Bocic dovrebbe far coppia con Galano, mentre l'ultimo arrivato Bojinov partirà con ogni probabilità dalla panchina. A centrocampo Palmiero agirà da regista, con Memushaj e Melegoni mezzali e Zappa e Crecco sulle due fasce. Indisponibili per problemi fisici Chochev, Kastanos e Balzano. In porta giocherà Fiorillo, davanti a lui una difesa a tre composta da Bettella, Drudi e Del Grosso. Ancora ai box Campagnaro.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Gerbo, Messias, Barberis, Benali, Molina; Simy, Armenteros.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Bettella, Drudi, Del Grosso; Zappa, Memushaj, Palmiero, Melegoni, Crecco; Galano, Bocic.