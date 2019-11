Crotone-Perugia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Crotone sfida il Perugia nell'11ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Giovanni Stroppa sfida il di Massimo Oddo nell'11ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono al 2° posto in classifica assieme al con 18 punti frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, mentre gli umbri si trovano in 5ª posizione con e a quota 16, con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Segui Crotone-Perugia in diretta streaming su DAZN

Gli 8 precedenti disputati fra le due squadre in Serie B sorridono al Perugia con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 successi dei pitagorici. Il Crotone è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta negli ultimi 4 turni, mentre il Perugia ha collezionato una vittoria, una sconfitta e pareggi nelle ulrime 4 partite disputate.

Il bomber nigeriano Simy è il miglior realizzatore del Crotone con 7 reti, meglio di lui ha fatto Pietro Iemmello, che con 8 centri è il giocatore più prolifico del Perugia e il capocannoniere attuale del campionato di Serie B. In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Perugia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CROTONE-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Crotone-Perugia

Crotone-Perugia Data: 2 novembre 2019

2 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO CROTONE-PERUGIA

Crotone-Perugia si disputerà il pomeriggio di sabato 2 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Ezio Scida di Crotone. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Ivano Pezzutto della sezione di , è in programma per le ore 15.00. Sarà il 9° confronto in Serie B fra le due formazioni.

La sfida Crotone-Perugia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Crotone-Perugia sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati all'emittente satellitare potranno comunque guardare la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Ricky Buscaglia.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Crotone-Perugia in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, semplicemente collegandosi con la pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositvi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Stroppa avrà Zanellato squalificato a centrocampo, mentre in difesa è recuperato Marrone. A centrocampo sulla fascia destra Molina è in vantaggio su Mustacchio, mentre a sinistra potrebbe esserci Mazzotta. La regia sarà affidata a Barberis, con Benali e Crociata mezzali. Davanti tandem composto dal bomber Simy e dal brasiliano Messias.

Oddo manderà in campo gli umbri con il 3-4-1-2 e proverà a recuperare uno degli infortunati Gyomber e Sgarbi per completare la difesa a tre con Rosi e Falasco. A centrocampo è indisponibile per infortunio Kouan, che dovrebbe essere sostituito da Balic, favorito su Nicolussi Caviglia, con Dragomir che dovrebbe partire dalla panchina dopo l'opaca prestazione fornita contro l'Ascoli. La coppia d'attacco dovrebbe vedere Falcinelli accanto al bomber Iemmello, mentre sulla trequarti Buonaiuto è in vantaggio su Paolo Fernandes, anche se non è da escludere l'utilizzo del doppio trequartista con Iemmello unica punta.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Spolli; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Simy, Messias.

PERUGIA (3-4-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco; Falzerano, Carraro, Balic, Di Chiara; Buonaiuto; Falcinelli, Iemmello.