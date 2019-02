Crotone-Palermo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Crotone ospita il Palermo nella 26ª giornata infrasettimanale di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Crotone di Giovanni Stroppa sfida il Palermo di Roberto Stellone nella 26ª giornata infrasettimanale di Serie B. I calabresi sono penultimi in classifica con 19 punti e un cammino di 4 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, i siciliani hanno superato il momento difficile legato ai problemi societari e si trovano al 2° posto a quota 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Crotone-Palermo su DAZN

L'attaccante Simy è il miglior marcatore dei pitagorici con 5 goal realizzati in 21 presenze, mentre il bomber macedone Ilija Nestorovski è il giocatore più prolifico dei rosanero con 7 goal in 15 partite giocate. Il Crotone attraversa un momento molto difficile, e ha collezionato un pareggio e 2 sconfitte di fila nelle ultime 3 gare disputate, il Palermo invece ha riportato due pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA CROTONE-PALERMO

Crotone-Palermo è in programma la sera di martedì 26 febbraio 2019 allo Stadio Ezio Scida di Crotone. Per le due formazioni sarà il 6° confronto nel campionato di Serie B. I biglietti della partita Crotone-Palermo sono acquistabili online sul circuito ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE CROTONE-PALERMO IN TV E STREAMING

La partita Crotone-Palermo sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile su su diversi dispositivi, come ad esempio le smart tv compatibili, i computer, i tablet e gli smartphone.

Sarà anche possibile godersi la partita attraverso l'utlizzo di dispositivi quali Chromecast e Amazon Fire Stick, oppure ancora collegando alla propria tv un decoder Sky Q o una console Play Station 4 e Xbox One.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-PALERMO

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden, Gomelt, Benali, Marchizza; Pettinari, Mraz.

PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Bellusci, Rajkovic, Szyminski; Rispoli, Jajalo, Murawski, Aleesami; Trajkovski; Nestorovski, Puscas.