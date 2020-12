Crotone-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli cerca continuità contro il Crotone: in questa pagina le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

CROTONE-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 6 dicembre 2020

Orario: 18:00

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Crotone e Napoli si trovano una di fronte all'altra nella decima giornata di . Il Crotone arriva dall'ennesima sconfitta del suo campionato, quella contro il , mentre il Napoli arriva a questo appuntamento dalla vittoria convincente e importantissima contro la Roma.

Il Napoli si conferma come una delle migliori squadre di questo campionato, ed ha appaiato la e la a quota 17 punti, uno meno di ed e sei meno del capolista.

Il Crotone è il fanalino di coda della Serie A, con soli due punti messi insieme in nove giornate: frutto di sette sconfitte e due pareggi. La squadra calabrese è l'unica a non aver vinto ancora nemmeno una partita in questa Serie A.

In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Napoli, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CROTONE-NAPOLI

La sfida tra Napoli e Crotone si giocherà allo stadio Ezio Scida di Crotone, naturalmente a porte chiuse. Si giocherà domenica 6 dicembre, con calcio d'inizio alle 18.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv esclusiva la sfida di Serie A tra Crotone e Napoli: la partita sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite).

Crotone-Napoli sarà trasmessa anche in diretta come sempre. Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per vedere il match su personal computer o notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Un ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione di diversi eventi sportivi.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Crotone-Napoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dal prepartita troverete le ultime novità sulle formazioni e gli schieramenti ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

Stroppa si gioca tutto contro il Napoli, con la sua panchina a rischio. Messias e Simy sono la coppia d'attacco che non si tocca. Sulle fasce dovrebbero giostrare Molina e Reca, col recuperato Benali in regia e.Petriccione e Vulic interni. Marrone guiderà la difesa a tre, completata da Magallan e Luperto.

Gattuso non dovrebbe avere ancora a disposizione Osimhen: sarà dunque Mertens ad agire da prima punta, con Lozano e Insigne ai suoi fianchi in un 4-3-3 simile a quello schierato in . Torna Bakayoko in mezzo al campo dopo la squalifica, così come Manolas al centro della difesa dopo il turno di riposo in coppa.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.