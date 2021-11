Crotone-Monza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CROTONE-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Crotone-Monza

Crotone-Monza Data: 7 novembre 2021

7 novembre 2021 Orario: 16.15

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Nuova giornata di Serie B, la dodicesima prima della sosta per le Nazionali. Il Monza, rinfrancato dopo le ultime uscite, affronta il Crotone, in grave ritardo in classifica. I pitagorici, allo Scida, devono svoltare il prima possibile perché il ritardo dalla SPAL, quintultima in classifica è già di 6 punti. La proprietà calabrese ha effettuato il cambio di allenatore: via Francesco Modesto, dentro Pasquale Marino, ma alla prima subito k.o. contro il Frosinone. Di contro c'è il Monza che ha conquistato due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare. Complice il rallentamento del Pisa (3 pari di fila), la situazione in vetta è compatta con nove squadre in cinque punti. Dunque con una vittoria i brianzoli potrebbero rilanciarsi.

Il Crotone ha totalizzato, fin qui, 7 punti con una vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte con 12 reti fatte e 21 subite. Sei punti su sette sono stati conquistati allo Scida: una vittoria, tre pareggi e due sconfitte con 7 reti fatte e 11 subite.

Il Monza, invece, ha conquistato 17 punti con 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte con 10 reti realizzate e 9 subite. Lontano dal Brianteo sono 4 i punti conquistati: nessuna vittoria, quattro pareggi e due sconfitte con 3 reti fatte e 7 subite.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Crotone-Monza: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CROTONE-MONZA

Crotone-Monza si disputerà il pomeriggio di domenica 7 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ezio Scida di Crotone. Il fischio d'inizio della gara fra le due formazioni, è previsto alle ore 16.15.

Il match tra Crotone-Monza, potrà essere seguito in tv su diverse piattaforme. Su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, o ancora ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Su Sky, invece, Crotone-Monza sarà trasmessa sui canali Sky Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Con DAZN, Sky Go ed Helbiz Live sarà possibile guardare Parma-Monza in diretta streaming sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone, iPad, scaricando le rispettive app, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore soluzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal i lettori potranno seguire Crotone-Monza anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con la descrzione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Probabile 3-5-2 per il Crotone con Contini in porta, Nedelcearu, Canestrelli e Paz in difesa. Molina e Sala esterni, Zanellato, Vulic e Donsah in mezzo. Maric e Mulattieri in avanti.

3-5-2 anche per il Monza con Di Gregorio in porta, Donati, Paletta e Pirola in difesa. Pereira e Carlos Augusto esterni, Barberis, Colpani e Machin in mezzo. Gytkjaer e D'Alessandro in avanti.

CROTONE (3-5-2): Contini; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Molina, Zanellato, Vulic, Donsah, Sala; Maric, Mulattieri.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; Pereira, Colpani, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Gytkjaer, D'Alessandro