Crotone-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Crotone ospita il Milan nella 2ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CROTONE-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 27 settembre 2020

27 settembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Crotone di Giovanni Stroppa sfida in casa il Milan di Stefano Pioli, reduce dalla qualificazione ai playoff di Europa League, nella 2ª giornata di . Per i calabresi arriva subito la possibilità del pronto riscatto dopo il pesante rovescio in trasferta (4-1) contro il nella prima giornata. I rossoneri hanno invece vinto il loro primo impegno, battendo 2-0 in casa il , e in caso di successo, resterebbero in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Sono soltanto 2 i precedenti fra le due squadre disputati in Calabria: il Crotone finora non ha mai battuto il Milan, rimediando un pareggio e una sconfitta. La formazione milanese non perde da 13 gare di campionato, e, con una striscia positiva di 10 vittorie e 3 pareggi, hanno la serie positiva più lunga fra le 20 squadre della Serie A.

I rossoneri, inoltre, vanno a segno consecutivamente in campionato da 21 partite, e non ottenevano un record migliore dal marzo del 2009 (22 gare a segno in quell'occasione).

Il regista dei pitagorici, Luca Cigarini, ingaggiato dai calabresi dopo l'esperienza con il , ha nel Milan la sua vittima preferita in Serie A: 2 goal per lui ai rossoneri, come contro l' , realizzati ai tempi in cui giocava con e . Il centrocampista, se dovesse scendere in campo, taglierebbe inoltre il traguardo delle 350 presenze in Serie A.

Il tecnico dei pitagorici, Giovanni Stroppa, è il grande ex della partita: da calciatore il lodigiano ha indossato la maglia rossonera complessivamente per 89 gare, segnando 9 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CROTONE-MILAN

Crotone-Milan si disputerà la sera di domenica 27 settembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ezio Scida di Crotone. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Luca Pairetto di Nichelino, è in programma alle ore 18.00. Le due formazioni si affronteranno per la 5ª volta in Serie A nella loro storia.

La partita Crotone-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Sarà anche possibile seguire Crotone-Milan in diretta mediante Sky Go: gli abbonati a Sky potranno vedere la partita su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Un'alternativa è costituita da Now Tv: il servizio live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi in streaming, fra cui anche le partite di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

Collegandovi con Goal potrete inoltre seguire Crotone-Milan anche in diretta testuale. I lettori avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, le azioni più importanti della partita e molto altro.

Stroppa si affiderà al 3-5-2. Vista anche l'assenza per infortunio di Riviere, il tandem d'attacco sarà composto da Simy e Messias. Rispetto a Genova non ci sarà un trequartista, con a centrocampo Cigarini in cabina di regia e ai suoi lati Eduardo e Zanellato nel ruolo di mezzali. Sulle due fasce Rispoli a destra e Molina a sinistra. Fra i pali ci sarà capitan Cordaz, mentre Magallán, Marrone e Golemic comporranno la linea difensiva a tre. Ai box anche Benali, Cuomo e Gigliotti.

L'assenza più pesante per Pioli è senza dubbio quella di Ibrahimovic, che non potrà essere della partita perché risultato positivo al Coronavirus. Il riferimento offensivo dei rossoneri dovrebbe essere dunque il croato Rebic, che ha saltato per squalifica l'impegno infrasettimanale europeo. Alle sue spalle Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers a formare la linea dei tre trequartisti. In mediana non è ancora al top della condizione Tonali, per questo si va verso la conferma del tandem Bennacer-Kessié. I problemi maggiori per il tecnico parmense sono in difesa, reparto che registra l'assenza di ben 4 elementi: Romagnoli, Musacchio e Conti sono infortunati, mentre Leo Duarte non ci sarà perché anche lui positivo al Covid-19. Davanti a Gianluigi Donnarumma, è chiamato dunque agli straordinari il giovane Gabbia, che affiancherà al centro il danese Kjaer, mentre Calabria e Theo Hernández saranno i due esterni bassi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, J. Messias.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic.