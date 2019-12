Crotone-Livorno dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Crotone sfida il Livorno nella 17ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Giovanni Stroppa sfida in casa il fanalino di coda, guidato da Paolo Tramezzani, nella 17ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono scivolati in 10ª posizione, a pari merito con la , a quota 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, i toscani chiudono la graduatoria con 11 punti e un cammino di 3 successi, 2 pareggi e ben 11 sconfitte.

Fra le due formazioni sono 12 i precedenti nel torneo cadetto, con un bilancio che sorride ai pitagorici di 6 vittorie, 4 affermazioni amaranto e 2 pareggi. Il Crotone ha ottenuto 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, stesso cammino del Livorno, che ha deciso di esonerare il tecnico Roberto Breda e di affidarsi all'ex terzino dell' Tramezzani dopo il k.o. contro lo nella 15ª giornata.

Il nigeriano Simy è il bomber del Crotone con 8 goal all'attivo, Davide Marsura è invece il giocatore più prolifico degli amaranto con 4 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Livorno: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CROTONE-LIVORNO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Crotone-Livorno

Crotone-Livorno Data: 21 dicembre 2019

21 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

ORARIO CROTONE-LIVORNO

Crotone-Livorno si disputerà il pomeriggio di sabato 21 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Ezio Scida di Crotone. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Daniele Minelli della sezione di Varese, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 13° confronto in Serie B fra le due formazioni.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere in esclusiva in diretta la partita Crotone-Livorno, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Raffaele Pappadà.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di vedere Crotone-Livorno in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights del match e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Stroppa si affiderà al consueto 3-5-2 e dovrà far fronte in difesa alla squalifica di Golemic: spazio dunque dal 1' a Cuomo nella linea a tre con Marrone e Gigliotti davanti al portiere Cordaz. Indisponibile per infortunio anche Spolli. A centrocampo ancora ai box Benali e Zanellato, sulle due fasce agiranno Mustacchio e Molina, con Barberis in cabina di regia e Messias e Crociata mezzali. In attacco, assenti Maxi Lopez e Ruggiero, tandem composto dal bomber Simy e Nalini.

Anche Tramezzani punterà su uno speculare 3-5-2. Molti gli assenti per infortunio in casa amaranto: non saranno della partita infatti Gasbarro, Stoian, Brignola, Marsura e Murilo. Fra i pali fiducia al giovane Plizzari, con Boben, Gonnelli e Bogdan a comporre la difesa a tre. Sulla mediana Del Prato e Porcino dovrebbero presidiare le due fasce, con Luci playmaker e ai suoi lati le due mezzali Agazzi e Rocca. In attacco Mazzeo in coppia con Marras.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Gigliotti; Mustacchio, Messias, Barberis, Crociata, Molina; Simy, Nalini.

LIVORNO (3-5-2): Plizzari; Boben, Gonnelli, Bogdan; Del Prato, Agazzi, Luci, Rocca, Porcino; Marras, Mazzeo.