Crotone-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Crotone ospita la Lazio nell'ottavo turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CROTONE-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 21 novembre 2020

Orario: 15.00

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo la pausa delle Nazionali torna la , con l'ottavo turno del campionato. A Crotone di scena la sfida tra la neopromossa allenata da Stroppa, fanalino di coda del torneo 2020/2021 fin qui, e la Lazio di Inzaghi, decisa ad avvicinarsi alle posizioni di testa.

Undici punti in classifica per una Lazio che ha fin qui avuto diverse difficoltà, ultima delle quali i contagi da coronavirus che hanno gettato caos sui biancocelesti: nell'ultimo match pari in rimonta sulla , ancora una volta grazie all'uomo dell'ultimo minuto Caicedo.

Il Crotone ha invece ottenuto appena due punti in questi primi sette turni, uno dei quali nel match giocato prima della sosta: lo 0-0 contro il non ha smosso in maniera roboante la classifica dei calabresi, comunque decisi ad ottenere la prima vittoria della stagione.

In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO CROTONE-LAZIO

Crotone-Lazio aprirà l'ottavo turno di Serie A: gara in programma sabato 21 novembre 2020 alle ore 15: appuntamento allo Stadio Enzo Scida di Crotone.

La gara tra Crotone e Lazio sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A, canale 202.

Sarà possibile seguire Crotone-Lazio anche in diretta . Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la partita sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, bisognerà prima scaricare la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

Grazie a Goal avrete la possibilità di seguire Torino-Crotone anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Stroppa deve fare a meno dello squalificato Luperto, al suo posto Golemic, in una retroguardia che comprenderà anche Marrone e Golemic, con Cordaz in porta. Pereira e Reca esterni del 3-5-2, Cigarini, Zanellato e Vulic in mezzo, se Benali non dovesse farcela. In avanti Simy e Messias.

Diversi positivi al coronavirus nella Lazio, da Immobile a Lucas Leiva che dopo aver superato le visite potrebbero comunque essere della gara. Per ora in avanti spazio a Correa e Muriqi, con Reina tra i pali e il trio Acerbi, Radu e Luiz Felipe in difesa. A centrocampo Luis Alberto, Akra Akpro e Milinkovic-Savic, Fares e Marusic esterni.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Zanellato, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Akpa Akpro, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi.