Crotone-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus torna in campo a Crotone per la quarta giornata di Serie A: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

CROTONE-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 17 ottobre 2020

17 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus, archiviate le polemiche sulla gara non giocata contro il prima della sosta, riparte da Crotone nella quarta giornata di .

Segui Crotone-Juventus in diretta streaming su DAZN

I bianconeri, che non avranno a disposizione Cristiano Ronaldo fermato dal coronavirus, hanno raccolto 4 punti nelle due partite contro e . Il Crotone invece ha subito tre sconfitte su tre partite, incassando ben dieci goal contro , e .

Altre squadre

Nell'ultimo precedente giocato in Calabria, il Crotone ha fermato sul pareggio la Juventus grazie ad una spettacolare rovesciata di Simy dopo il momentaneo vantaggio firmato da Alex Sandro.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Crotone-Juventus: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CROTONE-JUVENTUS

Crotone-Juventus, anticipo della quarta giornata di Serie A, si giocherà sabato 17 ottobre 2020 allo stadio 'Ezio Scida' di Crotone. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45.

La gara tra Crotone e Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire Crotone-Juventus anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere a Crotone-Juventus in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà la diretta testuale di Crotone-Juventus con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Tra i padroni di casa probabile debutto da titolari per i nuovi acquisti Dijdji e Petriccione, mentre sugli esterni nel 3-5-2 agiranno Molina e Reca. In attacco conferma per la coppia formata da Simy e Messias.

Problemi soprattutto in attacco per Pirlo che deve fare a meno di Cristiano Ronaldo, risultato positivo al coronavirus in nazionale. Dybala non è al meglio a causa di una gastroenterite, mentre Ramsey è finito ko col Galles. Quasi obbligata quindi la presenza di Kulusevski e Morata, in un tridente completato da Chiesa. L'alternativa è l'impiego di Bernardeschi dal 1'. Cuadrado e Frabotta giostreranno sugli esterni, a centrocampo Arthur finalmente titolare con Bentancur.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski, Morata, Chiesa