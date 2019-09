Crotone-Juve Stabia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Crotone ospita la Juve Stabia nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Giovanni Stroppa sfida la Stabia di Fabio Caserta nella 5ª giornata infasettimanale di Serie B. I calabresi sono dodicesimi in classifica con 5 punti frutto di una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta, i campani occupano il penultimo posto assieme al con un punto e hanno collezionato un pareggio e 3 sconfitte nelle prime 4 gare.

Nei 6 precedenti fra le due squadre nel campionato di Serie B i pitagorici non hanno mai battuto le vespe, ottenendo 5 pareggi e una sconfitta. I primi arrivano da una sconfitta di misura allo Zini contro la , mentre i campani sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro l' per 5-1.

Il bomber nigeriano Simy è il miglior marcatore dei rossoblù padroni di casa con 2 reti realizzate, stesso numero di goal per Karamoko Cissè, attaccante e giocatore più prolifico dei gialloblù. In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Juve Stabia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

La partita Crotone-Juve Stabia si disputerà la sera di martedì 24 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Ezio Scida di Crotone. La gara, che sarà arbitrata dal signor Niccolò Baroni, sarà la 7ª fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Crotone-Juve Stabia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che si è assicurato i diritti dell'intero torneo. La partita sarà visibile per i clienti anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e in tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la gara in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Raffaele Pappadà.

I clienti DAZN, se lo vorranno, potranno naturalmente seguire Crotone-Juve Stabia in diretta streaming anche sul proprio personal computer o su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Per vedere la gara su pc basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, mentre nel secondo caso bisognerà scaricare la app per device iOS e Android e in seguito avviarla e selezionare l'evento fra quelli presenti nel ricco palinsesto.

Dopo il fischio finale, DAZN metterà a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Quattro infortunati per Stroppa, che non potrà disporre di Curado, Spolli e Cuomo in difesa e del baby Ruggiero in attacco. Fra i pali agirà capitan Cordaz, davanti a lui Marrone al centro della difesa a tre con Golemic e Gigliotti. In mediana Mustacchio e Molina saranno i due esterni, Barberis sarà il playmaker e Benali e Zanellato le due mezzali. In attacco il brasiliano Junior Messias affiancherà il bomber Simy. L'argentino Maxi Lopez e l'ex perugino Vido partiranno con probabilità dalla panchina.

Caserta manderà in campo le vespe con il 4-3-3. Possibile turno di riposo per il bomber Karamoko Cissé in attacco: al suo posto, al centro del tridente, potrebbe giocare Forte, con Melara e Canotto esterni offensivi. Turnover anche a centrocampo: Addae si candida ad una maglia da titolare con Mallamo e Carlini, fuori con ogni probabilità Di Gennaro e Calò. In porta ci sarà Branduani, davanti a lui potrebbe restar fuori Tonucci: al centro della difesa spazio per Mezavilla accanto al danese Troest, con Vitiello e Germoni terzini.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; J. Messias, Simy.

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Mezavilla, Troest, Germoni; Mallamo, Addae, Carlini; Melara, Forte, Canotto.