Crotone-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter e Crotone si sfidano nel 34° turno di Serie A: in questa pagina tutto sulle probabili formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

CROTONE-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'Inter ha intenzione di mettere le mani sullo Scudetto il prima possibile: la squadra di Antonio Conte vuole quindi battere il Crotone a tutti i costi nella 34esima giornata di Serie A, sperando poi in uno stop dell'Atalanta (seconda classificata).

In classifica sono infatti undici i punti di distacco tra prima e seconda della classe, mentre il Crotone pare ormai essersi rassegnato alla retrocessione in Serie B.

L'Inter ha realizzato 13 reti in cinque sfide contro il Crotone in Serie A, una media di 2.6 a partita - il bilancio vede tre successi nerazzurri, un pareggio e una vittoria calabrese.

Dopo il successo contro il Parma nell'ultima giornata di campionato, il Crotone potrebbe ottenere due vittorie di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2018.

Il Crotone è l’unica squadra a non aver ancora pareggiato alcuna partita nel 2021 in Serie A: tre successi e 16 sconfitte per i calabresi nel periodo.

In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Inter: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

La partita tra Crotone e Inter sarà uno degli anticipi del sabato di Serie A. Si giocherà giorno 1 maggio alle ore 18. Lo scenario sarà quello dello stadio Ezio Scida di Crotone, come sempre ormai a porte chiuse.

La partita tra Crotone e Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Tifosi e appassionati potranno seguire Crotone-Inter anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sul proprio personal computer o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nella prima ipotesi sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nella seconda bisognerà prima scaricare la app per sistemi Android e iOS.

Un'ulteriore possibilità è costituita da NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente ai suoi clienti che hanno acquistato il pacchetto Sport di vedere anche le partite di Serie A.

Come sempre, Goal vi darà la possibilità di seguire la partita in diretta testuale. Aggiornamenti fin dalla mattina di sabato, con notizie e probabili formazioni. Fino al calcio d'inizio, quando scatterà il commento della partita minuto per minuto.

Antonio Conte non è intenzionato ad operare il minimo turnover, anche se dalla panchina scalpitano Sensi, Darmian e Sanchez. I titolari però dovrebbero essere sempre quelli, con Hakimi e Perisic larghi a centrocampo, Brozovic, Barella ed Eriksen in mezzo al campo. Lautaro e Lukaku in attacco.

Pochi cambiamenti anche per il Crotone, dopo la bella prova contro il Parma. Messias ancora da mezzala, con Ounas a fare da spalla al tarantolato Simy. In porta l'ex di giornata, Cordaz. Riecco Benali a centrocampo.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.