Crotone-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida salvezza tra Crotone e Genoa nel 20° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

CROTONE-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Crotone-Genoa

Crotone-Genoa Data: 31 gennaio 2021

31 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre)

Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre) Streaming: Sky Go e Now TV

La 20esima giornata di Serie A si prospetta importante per i destini di Crotone e Genoa, di fronte in un entusiasmante match che mette in palio preziosi punti per la salvezza.

I calabresi hanno chiuso il girone d'andata all'ultimo posto solitario con 12 punti all'attivo, mentre i liguri si sono portati fuori dalla zona retrocessione e ora stazionano in sedicesima posizione.

'Grifone' letteralmente rinato dopo il ritorno in panchina di Davide Ballardini: sette punti conquistati nelle ultime tre giornate, nelle quali la porta difesa da Perin è sempre rimasta inviolata.

2021 iniziato in salita invece per la squadra allenata da Giovanni Stroppa: quattro sconfitte su cinque incontri disputati, unico successo il 4-1 inflitto al Benevento due settimane fa.

L'andata fu a senso praticamente unico: 4-1 per il Genoa, a segno con Destro, Pandev, Zappacosta e Pjaca. Per gli 'squali' goal di Riviere, finora l'unico per il franco-martinicano in questa stagione.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Crotone-Genoa: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO CROTONE-GENOA

Crotone-Genoa si giocherà domenica 31 gennaio 2021 allo stadio 'Enzo Scida' di Crotone, senza tifosi sugli spalti in virtù delle norme anti-Covid. Calcio d'inizio previsto per le ore 15.

La gara tra Crotone e Genoa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

Crotone-Genoa sarà visibile anche in streaming grazie a Sky Go, il servizio riservato ai clienti Sky e usufruibile scaricando l'applicazione dedicata su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Streaming della partita disponibile anche su Now TV, la piattaforma online con cui è possibile assistere alla programmazione Sky: basterà abbonarsi ad uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta.

Qui su Goal potrete rimanere aggiornati su Crotone-Genoa fin dall'annuncio delle formazioni, per poi continuare con il racconto dettagliato e in tempo reale delle fasi più importanti della partita.

Out Riviere e in forte dubbio Messias, scalpita il nuovo acquisto Di Carmine per affiancare Simy in attacco. In mediana possibile avvicendamento tra Vulic e Benali, con quest'ultimo che potrebbe tornare nell'undici titolare. Luperto acciaccato, pronto Djidji.

L'articolo prosegue qui sotto

Ballardini potrebbe confermare la formazione che ha battuto il Cagliari: occhio alla fascia sinistra, dove Luca Pellegrini insidia Czyborra. Shomurodov e Destro a comporre una coppia offensiva che tante soddisfazioni sta dando ai tifosi rossoblù.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Pereira, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Simy, Di Carmine.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.