Crotone-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Crotone saluta la Serie A ricevendo la Fiorentina alla 38ª giornata: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CROTONE-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Crotone-Fiorentina

Crotone-Fiorentina Data: 22 maggio 2021

22 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (numero 252 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La Serie A volge al termine con la 38ª giornata, proponendo tra i primi incontri in programma Crotone-Fiorentina. Si tratta di una sfida tra due squadre senza più obiettivi di classifica, con i rossoblù ormai retrocessi già da diverse settimane e i viola già certi della permanenza in massima serie.

La squadra allenata da Serse Cosmi, nonostante la retrocessione anticipata, sta onorando il campionato fino alla fine. Nel turno infrasettimanale ha battuto il Verona per 2-1, mentre nell'ultimo weekend ha fermato sull'1-1 il Benevento. Un pareggio che ha inciso molto sulla retrocessione dei sanniti.



I viola sono reduci dal k.o. per 0-2 in casa contro il Napoli, ma avevano già conquistato la salvezza matematica qualche giorno prima pareggiando per 0-0 contro il Cagliari. Un finale di stagione ricco di alti e bassi per i ragazzi di Iachini, ovvero con un andamento che ha caratterizzato tutta la loro stagione.

Le due squadre si sono affrontate due volte in Serie A in terra calabrese, conquistando una vittoria a testa. Nella stagione 2016/17 ha prevalso la Fiorentina per 0-1 grazie al goal decisivo di Kalinic, mentre l'anno successivo il Crotone si è preso una rivincita battendo i viola per 2-1. Di Budimir e Trotta le reti da tre punti per i pitagorici.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Crotone-Fiorentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CROTONE-FIORENTINA

Come già anticipato, Crotone-Fiorentina sarà una delle prime partite in scaletta per quanto riguarda la 38ª giornata di Serie A. Il match andrà in scena sabato 22 maggio 2021 alle 20.45, allo stadio Ezio Scida di Crotone.

La sfida che mettere uno contro l'altro Serse Cosmi e Beppe Iachini, rispettivamente alla guida di Crotone e Fiorentina, verrà trasmessa in esclusiva da Sky. Coloro che sono interessati a questa partita dovranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite).

La diretta televisiva non è l'unica possibilità per assistere a Crotone-Fiorentina. I possessori dell'abbonamento a Sky potranno guardare il match anche in streaming grazie a Sky Go, applicazione gratuita e fruibile su pc, smartphone e tablet. Un'alternativa valida può essere NOW, servizio on demand di Sky che propone il meglio della programmazione di questa emittente come - tra le altre cose - le partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Il confronto tra calabresi e toscani verrà raccontato anche qui su Goal, con la consueta diretta testuale. Una narrazione che partirà dalle formazioni ufficiali e poi terminerà allo scoccare del fischio finale.

Cosmi dovrebbe presentare una novità in attacco, con Riviere a fianco del bomber Simy. Nel 3-5-2 proposto dal tecnico, Festa duella con Cordaz per un posto tra i pali dopo l'ottima prestazione contro il Benevento. La difesa, con Golemic e Magallan out per squalifica, sarà composta da Djidji, Marrone e Luperto. Pereira e Molina agiranno sulle fasce, in una mediana completata da Benali e Cigarini e Zanellato.

Iachini risponde con il 3-5-2, suo marchio di fabbrica durante le sue due annate in viola. Davanti a Terracciano spazio a Caceres, Milenkovic e Martinez Quarta. Regia affidata a Pulgar, supportato da Bonaventura e Castrovilli (preferito ad Amrabat per le precarie condizioni dell'ex Verona). Le corsie esterne verranno occupate da Venuti e Biraghi, mentre in avanti giocherà il tandem Ribery-Vlahovic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Djidji, Marrone, Luperto; Pereira, Zanellato, Cigarini, Benali, Molina; Riviere, Simy.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Caceres, Milenkovic, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.