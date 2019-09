Crotone-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Crotone ospita l'Empoli nella 3ª giornata di Serie B: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Giovanni Stroppa ospita l' di Cristian Bucchi nella 3ª giornata di Serie B. Le due squadre hanno collezionato entrambe 4 punti nelle prime due gare: pareggio interno sul e vittoria esterna sullo per i calabresi, successo sull'Empoli e pareggio esterno con il per i toscani.

Segui Crotone-Empoli in diretta streaming su DAZN

Le due formazioni sono state impegnate ad agosto anche in Coppa : dopo il successo nel 2° turno contro l'Arezzo, il cammino del Crotone si è fermato al 3° turno contro la , mentre l'Empoli ha conquistato la qualificazione al 4° turno battendo in sequenza Reggina e (ai supplementari).

Fra i pitagorici il centravanti Simy è il miglior realizzatore in campionato con 2 goal, fra gli azzurri invece sono tre i giocatori al momento a segno, Dezi, Bandinelli e La Gumina. In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CROTONE-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Crotone-Empoli

Crotone-Empoli Data: 15 settembre 2019

15 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO CROTONE-EMPOLI

La partita Crotone-Empoli è in programma il pomeriggio di domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 nella cornice dello Stadio Ezio Scida di Crotone. A dirigere il match sarà il signor Ivano Pezzuto della sezione di .

La partita Crotone-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma avranno più opzioni per seguirla anche in : disporre di un moderno modello smart, collegare il proprio televisore a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure avvalersi di strumenti come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della sfida sarà affidata a Raffaele Pappadà.

Per tifosi e appassionati sarà possibile seguire il match Crotone-Empoli anche in diretta streaming sul proprio personal computer e su dispositivi mobile iOS e Android. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma DAZN, mentre per vedere la gara su tablet e smartphone bisognerà scaricare l'applicazione e successivamente avviarla, selezionando l'evento nel palinsesto.

Stroppa potrebbe affidarsi al 3-5-2. Davanti il brasiliano Junior Messias è favorito su Vido per far coppia con Simy. A centrocampo Molina e Mazzotta dovrebbero agire sulle due fasce, con Benali e Barberis mezzali e il giovane Zanellato in regia. Dietro, davanti all'esperto portiere Cordaz, Marrone potrebbe scalzare Cuomo dai titolari nella difesa a tre con Golemic e Gigliotti.

Bucchi risponderà probabilmente con il 4-3-1-2. In porta Brignoli, davanti a lui una linea a quattro con Veseli e l'ex Balkovec terzini e al centro Simone Romagnoli e il greco Nikolaou. La regia sarà affidata a Stulac, mentre Dezi e Bandinelli giocheranno da mezzali. L'attacco vede il ballottaggio fra Moreo e Mancuso per chi farà coppia con La Gumina, mentre sulla trequarti spazierà Laribi.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Zanellato, Barberis, Mazzotta; Junior Messias, Simy.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, S. Romagnoli, Nikolaou, Balkovec; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; La Gumina, Moreo.