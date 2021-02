Crotone-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Punti salvezza in palio tra Crotone e Cagliari per il 24esimo turno di Serie A: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

CROTONE-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Crotone-Cagliari

• Data: domenica 28 febbraio 2021

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN1

• Streaming: DAZN

Chi si ferma è perduto. Il fanalino di coda della Serie A, ovvero il Crotone di Stroppa, ospita la terzultima della classifica, il Cagliari appena passato nelle mani di Semplici dopo l'esonero di DI Francesco, che ha pagato un periodo invernale a dir poco terribile.

Nell'ultima giornata di campionato l'essenziale match salvezza contro il Torino ha visto il Cagliari essere sconfitto alla Sardegna Arena: Giulini ha così deciso per un cambio in panchina dopo un punto in dieci gare e un goal in sette per la formazione rossoblù.

All'andata per il Cagliari è arrivata una delle poche vittorie di questa stagione: 4-2 contro il Crotone in terra sarda, con le reti di Lykogiannis, Sottil, Joao Pedro e Simeone da una parte e di Molina e Messias dall'altra. Era il 25 ottobre 2020.

ORARIO CROTONE-CAGLIARI

La gara tra Crotone e Cagliari della 24esima giornata di Serie A si giocherà allo Stadio Ezio Scida di Crotone domenica 28 febbraio 2021: match in programma alle 15.

Crotone-Cagliari è un'esclusiva DAZN , detentrice dei diritti di tre partite su dieci per ogni giornata di Serie A: diretta tv su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

Crotone-Cagliari sarà visibile in diretta streaming su DAZN : occorrerà accedere al sito, registrarsi e sottoscrivere un abbonamento, per poi potersi godere l'evento tramite il portale o scaricando l'app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet.

In alternativa, sarà possibile collegare il computer al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

La partita tra il Crotone e Cagliari ve la racconteremo anche su Goal in diretta testuale: un ampio pregara vi condurrà all'annuncio delle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match salvezza.

Stroppa va avanti con Ounas e Di Carmine in avanti, con Messias alle loro spalle. Ancora out Benali, ai box anche Djidji. Davanti a Cordaz spazio per Rispoli, Magallan, Golemic e Reca, con uno tra Petriccione o Cigarini in regia e Pereira e Molina mezzali.

Per la sua prima gara con il Cagliari, Semplici dovrebbe schierare un 3-5-2, con Pavoletti preferito a Simeone per fare coppia con Joao Pedro. Nandez e Marin confermati in mediana, mentre a sinistra Lykogiannis è insidiato da Asamoah. Davanti a Cragno, il terzetto difensivo sarà formato da Ceppitelli, Godin e Rugani.

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Rispoli, Magallan, Golemic, Reca; P. Pereira, Cigarini, Molina; Messias; Ounas, Di Carmine.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.