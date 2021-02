Crotone-Cagliari, Asamoah in campo dopo oltre un anno

Riecco Kwadwo Asamoah. Il ghanese ritrova il campo, lo fa nel finale di Crotone-Cagliari spezzando un digiuno lungo oltre un anno.

Quattordici mesi per l'esattezza, perchè l'ultima apparizione del jolly mancino risaliva al 6 dicembre 2019: lo scenario era lo stadio Olimpico, la partita Inter-Roma.

Felice per il debutto e per questa vittoria importante di squadra!



