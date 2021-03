Crotone-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Crotone e Bologna aprono il sabato di Serie A. Tutte le informazioni sul match tra calabresi ed emiliani e dove vederlo in tv e streaming.

Ultima chiamata. Il Crotone, dopo aver battuto il Torino e sognato di strappare il pareggio in casa della Lazio, ospita il Bologna nel secondo anticipo della ventottesima giornata di Serie A con un solo imperativo: vincere per mantenere vive le proprie speranze di salvezza, apparentemente già ridotte al lumicino.

Le due squadre arrivano da un momento opposto: se il Crotone è stato battuto negli ultimi minuti dalla Lazio, vincente grazie a un goal del solito Caicedo, il Bologna ha vinto e convinto contro la Sampdoria, mantenendosi a debita distanza dalla zona più pericolosa della classifica.

La gara d'andata è stata giocata al Dall'Ara di Bologna lo scorso 29 novembre ed è stata vinta per 1-0 dalla formazione di Sinisa Mihajlovic su quella di Giovanni Stroppa, poi sostituito a stagione in corso da Serse Cosmi: decisiva una rete messa a segno poco prima dell'intervallo da Soriano.

Qui tutte le informazioni su Crotone-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Crotone-Bologna, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A, si giocherà nel pomeriggio di sabato 20 marzo allo stadio Ezio Scida di Crotone. Il calcio d'inizio del match tra la formazione di Cosmi e quella di Mihajlovic è in programma alle ore 15.

Crotone-Bologna sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, la sfida tra la formazione calabrese e quella emiliana sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite.

L'alternativa è quella di seguire la partita tra Crotone e Bologna in diretta streaming tramite l'applicazione gratuita Sky Go, messa a disposizione da Sky ai propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Un'ulteriore alternativa per assistere in diretta streaming a Crotone-Bologna è NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre il meglio della programmazione dell'emittente satellitare tramite l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Sarà possibile seguire anche in diretta testuale su Goal.com. A partire dalla comunicazione da parte dei due allenatori delle formazioni ufficiali, tramite il nostro live vi permetteremo di non perdervi neppure un'azione della partita dell'Ezio Scida.

Cosmi non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla formazione che ha ben figurato nelle ultime uscite. Messias sarà dunque schierato nuovamente nella posizione di mezzala, con la possibilità naturalmente di avanzare il proprio raggio d'azione. Davanti Ounas (a riposo precauzionale per un affaticamento, ma dovrebbe farcela) al fianco di Simy, con Di Carmine inizialmente in panchina. In dubbio Luperto per una sindrome pubalgica: pronto Djidji.

Mihajlovic ha tutti gli elementi a disposizione, tranne Faragò e Santander. Palacio giocherà ancora nella posizione di punta più avanzata e dovrebbe essere sostenuto da Skov Olsen, Soriano e Barrow. Partono più indietro Orsolini e Sansone. Intoccabile in mezzo al campo Svanberg, autore di un'ottima prestazione contro la Sampdoria: con lui uno tra Schouten o Dominguez. Difesa con Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks.

CROTONE (3-5-1-1): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Pedro Pereira, Messias, Benali, Molina, Reca; Ounas; Simy.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.