Crotone-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Le due neopromosse di sfidano per il 18esimo turno di Serie A: in questa pagina le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

CROTONE-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Data: 17 gennaio 2021

Orario: 15.00

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now TV

Nella passata stagione si sono confrontate in Serie B, con risultati da sogno. Il Crotone è tornato in come seconda, il Benevento dominando e vincendo il torneo. Ora la sfida nella massima serie, con obiettivi ben diversi per quanto fatto in questi primi mesi del campionato 2020/2021.

Il Crotone è infatti fanalino di coda del torneo, a caccia dei punti essenziali per provare a rimanere in Serie A. Il Benevento invece si trova nella parte sinistra della classifica e punta ad una salvezza il prima possibile, per poi provare ad essere mina vagante del torneo.

Ben dodici punti separano Benevento e Crotone in classifica, visti i 21 ottenuti fin qui dalla squadra di Inzaghi, che non ha puntato su un cannoniere totale nella prima parte di stagione, riuscendo a far sue le gare grazie a Sau, Insigne, Lapadula e compagni. Dall'altra parte invece il giocatore più decisivo è stato Messias, ma i punti ottenuti sono stati solamente 9.

Crotone e Benevento si sono affrontate nella scorsa Serie B a novembre 2019, con successo dei campani in casa per 2-0, e dunque a febbraio 2020 prima della pandemia di coronavirus, con vittoria esterna dei giallorossi per 1-0 (goal di Insigne, all'andata centri di Viola e Improta). Negli unici due precedenti in A invece, risalenti al 2017/2018, una vittoria a testa.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Crotone-Benevento: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CROTONE-BENEVENTO

La partita tra Crotone e Benevento verrà disputata domenica 17 gennaio 2021. Appuntamento allo Stadio Scida di Crotone alle ore 15.

Crotone-Benevento sarà trasmessa in diretta e in esclusiva tv da Sky Sport. La sfida dello Scida sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, sul digitale terrestre in HD sul 473 e in SD sul al numero 483).e Sky Sport canale 251.

Sarà possibile seguire la partita Crotone-Benevento non soltanto in diretta tv, ma anche in : gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come pc, cellulare o tablet.

Una prima alternativa per assistere alla gara tra Crotone e Benevento è rappresentata da Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati con al suo interno il match tra Stroppa e Inzaghi.

La seconda alternativa è quella di sintonizzarsi su Goal, che vi racconterà minuto per minuto le azioni salienti della partita tra Crotone e Benevento. Inoltre, lungo tutto l'arco della giornata, sarà possibile seguire le notizie sulla partita, le probabili formazioni e tutti i commenti post-gara.

Stroppa pronto a proporre Riviere e Messias come punte del suo 3-5-2, mentre Pedro Pereira e Rispoli saranno gli esterni di centrocampo. Spazio in mezzo per Zanellato, Eduardo Henrique e Vulic, mentre davanti a Cordaz giocheranno Djidji, Golemic e Luperto, favorito su Cuomo. Reca è squalificato, out Benali, Cigarini, Marrone e Molina.

Inzaghi non cambia in attacco, Lapadula prima punta supportato da Sau e Roberto Insigne. C'è Improta a centrocampo con Hetemaj e Ionita, che rimpiazzerà in regia Schiattarella, positivo al coronavirus. La retroguardia sarà composta da Maggio, Glik, Barba e Foulon. Montipò come di consueto tra i pali. Indisponibili per i campani Caldirola, Letizia, Moncini e Viola.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Vulic, P. Pereira; Messias, Riviere.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Ionita, Improta; R. Insigne, Sau; Lapadula.