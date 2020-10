Crotone-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Crotone sfida l'Atalanta nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CROTONE-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 31 ottobre 2020

31 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini apre la 6ª giornata di Serie sfidando in trasferta nel primo anticipo del sabato il Crotone di Giovanni Stroppa. La Dea è 6ª in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte, i calabresi sono attualmente ultimi in graduatoria con un solo punto conquistato nelle prime 5 gare, grazie al pareggio ottenuto contro la .

I pitagorici non hanno mai vinto negli unici 2 precedenti giocati in casa nel massimo campionato contro i nerazzurri: il bilancio è infatti di un pareggio e di una sconfitta. Il Crotone tuttavia, considerando l'ultima stagione in cui è stato nella massima serie, ovvero il 2017/18, ha perso soltanto una delle ultime 9 sfide casalinghe (contro il in questo campionato).

L'Atalanta, che è la squadra che ha subito più goal nei primi 30 minuti (6, proprio davanti al Crotone con 5), ha perso soltanto una delle ultime 23 sfide contro squadre neopromosse (18 vittorie e 4 pareggi), mantenendo la propria porta inviolata in 13 occasioni.

Se andassero a segno anche sul campo del Crotone, i bergamaschi eguaglierebbero nel 2020 il record del 1953, quando trovarono la rete per ben 16 trasferte consecutive.

Il nigeriano Simy, che festeggiò la sua prima marcatura in proprio contro l'Atalanta, è il miglior marcatore dei calabresi con 2 goal realizzati, mentre il 'Papu' Gomez è il bomber della Dea con 4 centri all'attivo.

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è il grande ex del confronto, avendo iniziato la sua avventura in panchina proprio con i pitagorici, con cui ha totalizzato complessivamente 105 panchine in campionato dal 2003 al 2006. In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CROTONE-ATALANTA

Crotone-Atalanta si giocherà il pomeriggio di sabato 31 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ezio Scida e a porte chiuse, in ottemperanza all'ultimo DPCM in materia di misure per contenere la pandemia da Covid-19. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 5ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 15.00.

La gara Crotone-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Antonio Nucera, con il commento tecnico affidato a Renato Zaccarelli.

Chi vuole potrà vedere Crotone-Atalanta anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per seguire la partita sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

C'è inoltre l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui le gare della Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraversopotrete seguire l'anticipoanche in diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Stroppa farà i conti con le assenze di Dragus per positività al Coronavirus, Riviere per infortunio e Cigarini per squalifica. Battaglia a centrocampo fra Petriccione (favorito) ed Eduardo Henrique per sostituire il regista titolare, con Molina e Benali che si candidano come mezzali. Sulle due fasce Pereira e Reca sono i favoriti a partire dal 1', ma attenzione all'opzione Rispoli. Davanti sarà confermato il tandem Messias-Simy, mentre in difesa Golemic potrebbe spuntarla su Marrone per completare la linea a tre con Magallán e Luperto.

Gasperini pensa ad un ampio turnover per la Dea dopo le fatiche di Champions. In attacco Muriel dovrebbe partire dal 1' al posto di Ilicic vicino Duvan Zapata o Lammers, con il 'Papu' Gómez a supporto. Rivoluzione a centrocampo, dove dovrebbe riposare De Roon. Tornerà a vedersi dall'inizio Freuler, con Pasalic ad affiancarlo. Sulle due fasce agiranno Hateboer e Mojica, ma occhio a Depaoli. In difesa linea a tre con Sutalo o Toloi, Palomino e Djimsiti, mentre fra i pali è probabile il ritorno di Gollini.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, D. Zapata.