Crotone-Ascoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Crotone sfida l'Ascoli nell'anticipo della 12ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Giovanni Stroppa sfida l' di Paolo Zanetti nell'anticipo del venerdì della 12ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono terzi in classifica assieme a , Pordenone e con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, i marchigiani si trovano poco più in basso al 7° posto a quota 17 assieme ad e , con un cammino di 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 14 precedenti fra le due formazioni nel torneo cadetto, il bilancio sorride ai pitagorici, che prevalgono leggermente con 7 vittorie, a fronte di 6 affermazioni dell'Ascoli e di un solo pareggio.

Gli squali sono reduci da un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, mentre il picchio ha rimediato una sconfitta, una vittoria e 2 pareggi di fila nelle ultime 4 gare disputate.

Simy è il bomber del Crotone con 7 goal realizzati fino a questo momento, l'olandese Da Cruz è invece il giocatore più prolifico dei bianconeri con 5 reti all'attivo.

La clamorosa contestazione al calcio di rigore battuto da quest'ultimo nella recente sfida contro il , ha portato il tecnico Zanetti a mettere fuori rosa il trequartista serbo Nikola Ninkovic. In questa pagina tutte le informazioni su Crotone-Ascoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CROTONE-ASCOLI

Crotone-Ascoli si giocherà la sera di venerdì 8 novembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Ezio Scida di Crotone. La gara, che sarà diretta dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, sarà la 15ª in Serie B fra le due formazioni.

L'anticipo Crotone-Ascoli sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori che siano collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Ricky Buscaglia, con il supporto del commento tecnico di Stefan Schwoch.

Crotone-Ascoli sarà trasmessa in tv in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle 20.50.

I clienti DAZN potranno seguire Crotone-Ascoli anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android. Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

L'anticipo del campionato di Serie B sarà inoltre visibile in streaming in chiaro sul sito di Rai Sport e sulla piattaforma della Rai, Rai Play.

Stroppa avrà diversi indisponibili: mancheranno infatti, tutti per infortunio, Curado in difesa, Benali e Nalini a centrocampo, Maxi Lopez e Ruggiero in attacco. Il modulo sarà il consueto 3-5-2. Davanti al portiere e capitano Cordaz, la difesa sarà composta da Golemic, Spolli e Gigliotti. A centrocampo a destra agirà Molina, con Mazzotta a sinistra, Barberis in regia e Zanellato e Crociata mezzali. Davanti il consueto tandem composto dal bomber Simy e dal brasiliano Messias.

Paolo Zanetti dovrebbe invece affidarsi ad un 4-3-1-2, con Brlek al posto del 'ribelle' Ninkovic sulla trequarti e la coppia Da Cruz-Ardemagni in attacco. In mediana Troiano sarà il playmaker, con Cavion e probabilmente Piccinocchi mezzali. Fra i pali ci sarà Leali, mentre la difesa vedrà Brosco e Gravillon coppia centrale e Pucino e l'esperto Padoin sulle corsie laterali.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Zanellato, Barberis, Crociata, Mazzotta; Simy, Messias.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Troiano, Piccinocchi; Brlek; Da Cruz, Ardemagni.