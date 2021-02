Crollo a sorpresa del PSG: il Monaco espugna il Parco dei Principi

A pochi giorni dalla sontuosa vittoria del Camp Nou, Mbappé e compagni vengono fermati in casa dal Monaco di Niko Kovac. La vetta dista 4 punti.

Sono passati soltanto cinque giorni dalla roboante vittoria del Camp Nou, da quando Mbappé ha messo in ginocchio Messi e compagni. Per il PSG, però, non è una settimana del tutto memorabile.

La squadra di Mauricio Pochettino ha infatti perso al Parco dei Principi per 0-2 contro il Monaco, in una sfida delicatissima e potenzialmente decisiva per le sorti della Ligue 1 2020/21.

La squadra allenata dall'ex Bayern Monaco Niko Kovac ha disputato una grande gara di solidità difensiva, punendo le incertezze difensive con Diop nel primo tempo e poi con Maripan nella ripresa.

Tanto possesso per la squadra di Pochettino, ma poche vere grandi occcasioni da goal. Nonostante l'undici in campo, eccezion fatta per Verratti rimpiazzato da Herrera, fosse di fatto lo stesso del Camp Nou.

Peraltro l'ultima sfida tra il tecnico argentino ex Tottenham e Kovac era l'incredibile 2-7 con cui il Bayern ha umiliato il Tottenham nella fase a gironi della scorsa Champions League. Questa volta il punteggio è diverso, ma la sconfitta pesa ugualmente.