Croazia vs Ghana: Dettagli della partita

Il calcio d'inizio è previsto per il 27 giugno 2026 alle 21:00 GMT (15:00 EST).

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Croazia vs Ghana: Contesto

Il match in Pennsylvania è cruciale per entrambe le squadre del Gruppo L, che cercano di consolidare o salvare la propria campagna dopo le intense gare della seconda giornata. Con la Croazia salvata dal gol di Budimir al 53’ che ha battuto Panama 1-0 e il Ghana maturo nel 0-0 contro l’Inghilterra – il margine di errore al Lincoln Financial Field di Philadelphia è minimo.

Il ct croato Zlatko Dalić chiede concentrazione difensiva e concretezza sotto porta, puntando sulla sua solita disciplina tattica per blindare il secondo posto. Dalić si affida al veterano Luka Modrić e al movimento continuo degli attaccanti, per imporre il ritmo, dominare il centro del campo e superare una difesa africana molto disciplinata. Di fronte troveranno il Ghana, squadra solida e ambiziosa guidata dall’esperto Carlos Queiroz. La rosa, ricca di fisicità e tenacia difensiva, punta su un gioco ostinato e su un letale contropiede guidato da Jordan Ayew e Antoine Semenyo.

Allo stadio di Philadelphia la Croazia vede la gara come l’occasione per confermare il proprio status, mentre il Ghana scenderà in campo per sfruttare l’organizzazione difensiva di Queiroz, capitalizzare la porta inviolata contro l’Inghilterra e conquistare i tre punti necessari per superare gli avversari in classifica. Con le sorti del girone che prendono forma, l’obiettivo di entrare nella fase a eliminazione diretta guiderà ogni scelta fin dal fischio d’inizio.

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Come sono andate le due squadre nella seconda giornata?

Panama 0–1 Croazia

La Croazia di Dalić ha mostrato disciplina e tenacia al Toronto Stadium, mantenendo la porta inviolata e battendo 1-0 Panama. Dopo il ko all’esordio con l’Inghilterra (4-2), la squadra ha cambiato modulo per migliorare la fase di transizione, ma nel primo tempo ha faticato contro il blocco basso centroamericano.

La svolta è arrivata subito dopo l’intervallo, grazie a Ante Budimir, subentrato dalla panchina, il quale ha ribaltato l’inerzia del match con la rete al 53’. Dopo il gol la difesa croata ha chiuso gli spazi, annullando le ripartenze panamensi. Il gruppo di Dalić ha gestito il finale e portato a casa i tre punti, tenendo vive le speranze di qualificazione.

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Inghilterra 0–0 Ghana

Gli uomini di Queiroz hanno neutralizzato il pericoloso attacco inglese con un 5-4-1 compatto, soffocando le transizioni centrali e portando a casa un prezioso 0-0.

L’Inghilterra ha provato a imporre il proprio gioco, ma ha faticato a creare spazi centrali contro il pressing ghanese. Sotto pressione per tutto il secondo tempo, la solida difesa del Ghana è rimasta compatta, neutralizzando Kane e Bellingham. Anche quando gli europei hanno cambiato schemi e inserito nuovi attaccanti nel finale, la struttura ghanese non ha ceduto. Nel recupero Queiroz ha gestito con sicurezza il finale, portando a casa un punto prezioso che mantiene l’imbattibilità e proietta i Black Stars ai vertici del Gruppo L.

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Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Croazia (Zlatko Dalić)

Dalić non deve rinunciare al suo schema offensivo coraggioso e dal ritmo elevato, che ha dato slancio ai Vatreni. Verticalizzazioni e transizioni eccellenti dimostrano che la Croazia ha gli strumenti per dominare a livello mondiale.

Dalić deve però assicurarsi che la sua squadra resti concentrata in difesa contro avversari bravi nel possesso palla. In passato l’aggressività offensiva della Croazia ha a volte lasciato spazi quando i terzini si sono spinti in avanti, nonostante la vittoria per 1-0 sulla Panama. Contro un Ghana fisico e atletico, perdere palla in transizione sarà fatale. Dalić deve quindi blindare il centrocampo, chiedendo ai suoi mediani di mantenere posizioni strette per chiudere gli spazi e proteggere i difensori centrali.

Ghana (Carlos Queiroz)

Queiroz non deve smantellare lo schema pragmatico che ha permesso alla sua squadra di controllare il ritmo nelle fasi finali della partita, quando una retroguardia risoluta ha garantito un pareggio per 0-0 contro l’Inghilterra a Boston. La struttura difensiva e la presenza fisica a centrocampo restano punti di forza, ma la terza giornata richiede un netto ricalibro offensivo nel modo in cui la squadra gestisce e fa avanzare il pallone in cerca della vittoria.

Contro il pressing alto croato, restare orizzontali o rallentare la manovra a centrocampo genera stanchezza e attacchi prevedibili. Queiroz deve quindi chiedere ai centrocampisti di verticalizzare subito il gioco dopo il recupero palla. Se il Ghana dovesse avanzare, dovrà aggredire le fasce lasciate libere dai terzini croati. Le sovrapposizioni dei propri terzini, rapide e dirette, allungheranno la linea difensiva avversaria, creando spazi che Ayew e Semenyo potranno sfruttare.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della terza giornata?

Notizie sulla Croazia

La squadra di Dalić, reduce dalla faticosa vittoria su Panama, arriva all’incontro con organico al completo e nessun squalificato. La Croazia punterà sul collaudato 4-2-3-1. In porta c’è l’affidabile Dominik Livaković, protetto dalla coppia centrale Marin Pongračić-Josip Šutalo, con Joško Gvardiol a sinistra e Josip Stanišić a destra.

In mediana agiscono Mateo Kovačić e il capitano Luka Modrić per gestire il possesso e il ritmo. In avanti Martin Baturina opera da trequartista, con Ivan Perišić a sinistra e Mario Pašalić a destra. In attacco Petar Musa è il centravanti, con Ante Budimir pronto a subentrare.

Notizie sulla squadra del Ghana

Queiroz ha l’intera rosa a disposizione, senza infortuni o squalifiche, dopo il pareggio 0-0 con l’Inghilterra. Le Black Stars dovrebbero confermare il 5-4-1. In porta il giovane talento Lawrence Ati-Zigi, protetto da una linea difensiva a cinque con Jerome Opoku, Jonas Adjetey e Clinton Yirenkyi al centro, Gideon Mensah a sinistra e Moses Senaya a destra.

A centrocampo il Ghana bilancia un pressing fisico con passaggi diretti: Thomas Partey e Kwasi Sibo controllano il centro e chiudono le linee di passaggio. Sulle fasce, Jordan Ayew a sinistra e Antoine Semenyo a destra supportano la transizione. In attacco, Iñaki Williams guiderà il contropiede.

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Croazia-Ghana: i duelli chiave

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Luka Modrić vs Thomas Partey

Modrić, punto di riferimento di Dalić, è ancora decisivo: contro Panama ha guidato la manovra con precisione e tempi di gioco. Per superare il solido schieramento difensivo del Ghana, Modrić dovrà usare i suoi movimenti intelligenti e la sua instancabile intensità per allungare i difensori centrali, attirare i marcatori fuori posizione e creare varchi nell’ultimo terzo di campo per gli inserimenti di giocatori come Ivan Perišić.

A marcarlo ci sarà il mediano Partey, perno della squadra di Queiroz. Nella gara precedente ha guidato il centrocampo contro l’Inghilterra, chiudendo gli spazi centrali sotto forte pressione. Nonostante i recenti aggiustamenti tattici, la sua forza fisica e la sua capacità di lettura lo rendono pronto a contenere i creatori di gioco. Deve mantenere alta la concentrazione e comunicare bene con Kwasi Sibo, usando la sua posizione per bloccare i passaggi centrali di Modrić e frenare le transizioni avversarie.

Martin Baturina vs Kwasi Sibo

Cuore pulsante del centrocampo croato, Baturina deve dettare il ritmo del possesso e aprire varchi per i compagni. Contro il Panama ha guidato le transizioni offensive con precisione e intensità. Contro il Ghana dovrà muoversi tra le linee, verticalizzare in fretta e servire le incursioni dei compagni. Se avrà tempo e spazio per girarsi e puntare la difesa, la sua visione potrà facilmente aprire la retroguardia ghanese.

A bloccarlo ci proverà Sibo. Nella seconda giornata ha guidato il centrocampo con eccellente copertura contro l’Inghilterra. A Philadelphia serviranno il suo lavoro senza palla e la sua disciplina in transizione. Insieme a Thomas Partey, Sibo dovrà stringere gli spazi centrali, aggredire i punti di costruzione di Baturina e proteggere la difesa a cinque, evitando che il Ghana finisca schiacciato in un guscio difensivo insostenibile.

Quali sono le combinazioni possibili nel Gruppo L?

Dopo la seconda giornata il Gruppo L è ancora molto equilibrato. L’Inghilterra guida con 4 punti e una differenza reti di +2, grazie alla vittoria per 4-2 sulla Croazia e a un pareggio lottato.

Il Ghana segue con 4 punti e +1 in differenza reti, dopo lo 0-0 contro le favorite. La Croazia è terza con 3 punti e -1, grazie all’1-0 su Panama, mentre i centroamericani sono ultimi a zero punti e già eliminati. La terza giornata al Philadelphia Stadium è decisiva: entrambe le squadre lottano per la qualificazione diretta o per restare in corsa all’ultima giornata.

Se la Croazia vince

Una vittoria della squadra di Dalić porterebbe i Vatreni a 6 punti, garantendo l’accesso diretto agli ottavi come una delle prime due del girone. In caso di larga vittoria e contemporaneo passo falso dell’Inghilterra contro il Panama, i croati potrebbero anche chiudere al primo posto, ma il secondo sembra lo scenario più probabile. In caso contrario il Ghana resterebbe a 4 punti e dovrebbe sperare nella classifica dei terzi, dove tale punteggio di solito basta ma non elimina la necessità di monitorare gli altri gironi.

Se il Ghana vincesse

Con tre punti, la squadra di Queiroz chiuderebbe in bellezza il girone. Con sette punti il Ghana passerebbe agli ottavi come primo o secondo del girone, a seconda della differenza reti dell’Inghilterra contro Panama. In questo caso la Croazia resterebbe ferma a 3 punti e dovrebbe sperare in risultati molto favorevoli negli altri gironi per avanzare come una delle migliori terze, con una differenza reti probabilmente negativa.

Un pareggio

Un pari in Pennsylvania porterebbe il Ghana a 5 punti, garantendo gli ottavi come minimo secondo. La Croazia salirebbe a 4 punti ma resterebbe terza. Un pareggio evita l’eliminazione immediata, ma con differenza reti −1 la squadra dovrebbe sperare negli altri gironi. In genere 4 punti bastano per il ripescaggio, ma il saldo negativo la terrà in ansia fino alla fine.

Notizie sulle squadre e formazioni

Zlatko Dalić dovrebbe affidarsi a un undici con Dominik Livaković tra i pali, una linea difensiva composta da Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Josip Staniščić e Marin Pongračić, con Martin Baturina, Ivan Perišić, Mateo Kovačić e Marco Pašalić a centrocampo e Luka Modrić in regia. Petar Musa è atteso come riferimento offensivo. Non si registrano infortuni o squalifiche per i Vatreni.

Carlos Queiroz risponde con Benjamin Asare in porta e una difesa a quattro formata da Gideon Mensah, Jonas Adjetey, Jerome Opoku e Marvin Senaya. Thomas Partey presidia il centrocampo affiancato da Kwasi Sibo e Caleb Yirenkyi, mentre Iñaki Williams, Antoine Semenyo e Jordan Ayew compongono il tridente offensivo. Nessun assente per le Black Stars. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Croazia ha raccolto due vittorie, due sconfitte e nessun pareggio nelle ultime cinque partite, con un bilancio complessivo di sei gol segnati e dieci subiti. I Vatreni vengono dal successo per 1-0 sul Panama nella seconda giornata mondiale, dopo aver perso 4-2 contro l'Inghilterra all'esordio. In precedenza, aveva battuto la Slovenia 2-1 in amichevole, mentre aveva ceduto al Belgio per 2-0 e al Brasile per 3-1.

Il Ghana presenta un record di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con due gol segnati e quattro subiti. Le Black Stars arrivano dallo 0-0 contro l'Inghilterra, risultato che ha confermato la solidità difensiva della squadra. In precedenza, avevano battuto il Panama 1-0, pareggiato 1-1 contro il Galles, perso 2-0 contro il Messico e 2-1 contro la Germania.

Precedenti

Classifica



