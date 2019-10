Incredibile in Croazia: subiscono goal mentre ne festeggiano uno... che non c'era!

Goal bizzarro in Hajduk Spalato-Slaven Koprivnica: gli ospiti festeggiano per un goal che non c'era e ne subiscono uno sul ribaltamento d'azione.

Seppur con due gare giocate in più rispetto alla , è l'Hajduk Spalato la capolista del massimo campionato croato: merito del successo per 2-0 sullo Slaven Koprivnica, sigillato da una rete che bizzarra è dir poco.

Sul risultato di 1-0, gli ospiti hanno sfiorato il pareggio con un tiro da fuori area parato in maniera rocambolesca dal portiere: sugli spalti, e non solo, l'illusione del goal per la rete che si gonfia. La palla, però, non ha varcato la linea di porta.

I giocatori dello Slaven Koprivnica, in un primo momento, hanno creduto che fosse effettivamente goal e prova di ciò ne è l'accenno di esultanza con diversi uomini fuori posizione, compreso il portiere che sul ribaltamento di fronte ha subìto la rete del raddoppio dei padroni di casa, liberi di segnare a porta spalancata e senza alcuna opposizione.

Episodio che si candida di diritto ad essere il 'gollonzo' della stagione: perché, come direbbe il buon Giovanni Trapattoni, 'non dire gatto se non ce l'hai nel sacco'...